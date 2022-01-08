«Нижний Новгород» просмотрит хавбека молодежной сборной Молдавии

Полузащитник молодежной сборной Молдавии и клуба «Бельцы» Никита Моцпан может продолжить карьеру в РПЛ. 20-летний игрок отправится на сборы с «Нижним Новгородом».
Нижегородцы ко второй части сезона чемпионата России будут готовиться в Анталии. Ожидается, что Моцпан 15 января присоединится к команде в Турции.
В нынешнем сезоне на счету футболиста 16 матчей в Национальной дивизии, 5 забитых мячей и 1 голевая передача.
Моцпан 7 раз появлялся на поле в составе молодежной сборной Молдавии.
Учитывая успехи ФК "Шериф" можно предположить, что ребята в молодежке не "дворовые"!)
Учитывая успехи ФК "Шериф" можно предположить, что ребята в молодежке не "дворовые"!)
Повторюсь ещё раз, что тактика каждого игрока во многом зависит от соперников по группе. Можно сутками сидеть на сайте, набирая 24х60 (это если в лучшие не попадать) + 400 за вход. Т.е. примерно 1800 очков в сутки, за 30 дней 48 тысяч.
Но это нереально, сидеть сутками.
Теперь ставим на кэф 1,1 (который не всегда заходит, набирая около 50 тысяч очков.
И берём другого игрока, играющего на кэфах 30-40, одной ставкой в тысячу-две очков расчитывающего выиграть группу и спокойно копить очки.
Кстати, в последнее время и вы этим грешите, ставя даже на кэф 58.
В моей нынешней группе минимум 5 человек хотят идти по лёгкому пути, просто угадав сумасшедший счёт.
Приходится и мне идти подобным путём, не рискуя большим количеством очков.
А там как повезёт.
И почему то вы замечаете только мои удачные серии, не видя целые страницы красных крестиков. А они есть.
Желаю удачи всем игрокам, независимо от тактики...
Повторюсь ещё раз, что тактика каждого игрока во многом зависит от соперников по группе. Можно сутками сидеть на сайте, набирая 24х60 (это если в лучшие не попадать) + 400 за вход. Т.е. примерно 1800 очков в сутки, за 30 дней 48 тысяч.
Но это нереально, сидеть сутками.
Теперь ставим на кэф 1,1 (который не всегда заходит, набирая около 50 тысяч очков.
И берём другого игрока, играющего на кэфах 30-40, одной ставкой в тысячу-две очков расчитывающего выиграть группу и спокойно копить очки.
Кстати, в последнее время и вы этим грешите, ставя даже на кэф 58.
В моей нынешней группе минимум 5 человек хотят идти по лёгкому пути, просто угадав сумасшедший счёт.
Приходится и мне идти подобным путём, не рискуя большим количеством очков.
А там как повезёт.
И почему то вы замечаете только мои удачные серии, не видя целые страницы красных крестиков. А они есть.
Желаю удачи всем игрокам, независимо от тактики...