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«Нижний Новгород» просмотрит хавбека молодежной сборной Молдавии

вчера, 09:10

Полузащитник молодежной сборной Молдавии и клуба «Бельцы» Никита Моцпан может продолжить карьеру в РПЛ. 20-летний игрок отправится на сборы с «Нижним Новгородом».

Нижегородцы ко второй части сезона чемпионата России будут готовиться в Анталии. Ожидается, что Моцпан 15 января присоединится к команде в Турции.

В нынешнем сезоне на счету футболиста 16 матчей в Национальной дивизии, 5 забитых мячей и 1 голевая передача.

Моцпан 7 раз появлялся на поле в составе молодежной сборной Молдавии.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
Привет. Ты состав Шерифа когда последний раз видел? Ни одного молдованина, одни леги.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 11:38
Сомневаюсь...

Учитывая успехи ФК "Шериф" можно предположить, что ребята в молодежке не "дворовые"!)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:20
Игрок молодёжной сборной Молдавии это равносильно, как у нас лучший парень играющий в футбол во дворе.
particular
particular
вчера в 10:16, ред.
Может, всё таки хотя бы из Молдавии не надо тащить игроков, какой бы статистикой они не обладали... Возможно это дешевле, но точно не лучше...
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:12
Если нет денег на покупку молодых бразильцев, покупают молодых молдаван.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:07
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    вчера в 10:01
    Уважаемый, прошу прощения, если речь шла не про меня (не владею той информацией, которую приводите вы). Но судя по вашему ответу человеку, говорившему обо мне, речь шла про меня.
    Повторюсь ещё раз, что тактика каждого игрока во многом зависит от соперников по группе. Можно сутками сидеть на сайте, набирая 24х60 (это если в лучшие не попадать) + 400 за вход. Т.е. примерно 1800 очков в сутки, за 30 дней 48 тысяч.
    Но это нереально, сидеть сутками.
    Теперь ставим на кэф 1,1 (который не всегда заходит, набирая около 50 тысяч очков.
    И берём другого игрока, играющего на кэфах 30-40, одной ставкой в тысячу-две очков расчитывающего выиграть группу и спокойно копить очки.
    Кстати, в последнее время и вы этим грешите, ставя даже на кэф 58.
    В моей нынешней группе минимум 5 человек хотят идти по лёгкому пути, просто угадав сумасшедший счёт.
    Приходится и мне идти подобным путём, не рискуя большим количеством очков.
    А там как повезёт.
    И почему то вы замечаете только мои удачные серии, не видя целые страницы красных крестиков. А они есть.
    Желаю удачи всем игрокам, независимо от тактики...
    ABir
    ABir
    вчера в 09:45, ред.
    НН приглашает и молодых и Жиркова. Будет сплав молодости и опыта
    1bear
    1bear
    вчера в 09:34
    алло,-мы ищем таланты !
    1 984
    1 984
    вчера в 09:16
    Если способен усилить - пусть берут.
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