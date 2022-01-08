«Нижний Новгород» просмотрит хавбека молодежной сборной Молдавии

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вчера, 09:10

Полузащитник молодежной сборной Молдавии и клуба «Бельцы» Никита Моцпан может продолжить карьеру в РПЛ . 20-летний игрок отправится на сборы с «Нижним Новгородом».

Нижегородцы ко второй части сезона чемпионата России будут готовиться в Анталии. Ожидается, что Моцпан 15 января присоединится к команде в Турции.

В нынешнем сезоне на счету футболиста 16 матчей в Национальной дивизии, 5 забитых мячей и 1 голевая передача.

Моцпан 7 раз появлялся на поле в составе молодежной сборной Молдавии.