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«Рубин» вступил в борьбу за хавбека «Химок» Соколова

сегодня, 00:48

Казанский «Рубин» хочет перехватить 18-летнего полузащитника «Химок» Артёма Соколова, который близок к трансферу в «Крылья Советов».

Самарцы имеют устную договоренность с «Химками» о передаче прав на полузащитника и готовы официально закрыть сделку. Казанский клуб попробует подписать игрока, так как он очень нравится наставнику команды Леониду Слуцкому.

В текущем сезоне Соколов сыграл в 14 матчах чемпионата и Кубка России, отметившись 1 голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:03
Под Лёней кресло ещё не шатается?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:42
Парню надо в Крылья
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:55
Чё так Леонида на молоденьких тянет?) Испортит ведь!)).
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:18
Если хочет прогрессировать то путь один - в Крылья Советов !
s97cz2ra5v92
s97cz2ra5v92
сегодня в 03:07
Предстоит жестокая борьба?
Gahi
Gahi
сегодня в 00:55
Перспективный молодой футболист. Удачи
протон
протон
сегодня в 00:55
Без разницы куда перейдёт этот парниша. Главное, чтобы прогрессировал и повышал свой уровень. Но думается мне, что в КС ему будет легче себя проявить.
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