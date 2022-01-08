«Рубин» вступил в борьбу за хавбека «Химок» Соколова

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сегодня, 00:48

Казанский «Рубин» хочет перехватить 18-летнего полузащитника «Химок» , который близок к трансферу в «Крылья Советов».

Самарцы имеют устную договоренность с «Химками» о передаче прав на полузащитника и готовы официально закрыть сделку. Казанский клуб попробует подписать игрока, так как он очень нравится наставнику команды .

В текущем сезоне Соколов сыграл в 14 матчах чемпионата и Кубка России, отметившись 1 голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.