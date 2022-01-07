Стало известно, когда агент Язиджи начнёт переговоры с ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, подтвердил, что ЦСКА сделал предложение его клиенту.
Представитель футболиста прибудет в Москву 8 января, чтобы начать переговоры с «армейцами». ЦСКА арендует полузащитника до конца сезона с опцией выкупа.
В нынешней кампании Язиджи провёл 22 матча за «Лилль», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
И я об этом, сплошной перебор полузащитников, а нападающего хорошего нет.
А он очень нужен. Будь здрав.
И я об этом, сплошной перебор полузащитников, а нападающего хорошего нет.
А он очень нужен. Будь здрав.
Ща еще и новость об опровержении слухов поди появится
Ща еще и новость об опровержении слухов поди появится
Или руководство решило раскошелиться?
Или руководство решило раскошелиться?
Нужен нападающий, а об этом молчок.
Сколько можно ждать?
Нужен нападающий, а об этом молчок.
Сколько можно ждать?