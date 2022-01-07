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Стало известно, когда агент Язиджи начнёт переговоры с ЦСКА

вчера, 16:13

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, подтвердил, что ЦСКА сделал предложение его клиенту.

Представитель футболиста прибудет в Москву 8 января, чтобы начать переговоры с «армейцами». ЦСКА арендует полузащитника до конца сезона с опцией выкупа.

В нынешней кампании Язиджи провёл 22 матча за «Лилль», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:32
Были времена. Находили классных ребят, а не как сейчас, что под руку попадет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:30
Несколько лет назад наша селекция была лучшей в РПЛ а с Мовсесяном деньги на ветер.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:28
Нужен нап типа Думбия, у которого мяч прилипает к ногам и бежит как танк.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:28
Селекцией в ЦСКА занимается Андрей Мовсесян. Не самый крутой селкционер в РПЛ мягко говоря.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:26
Нападающих нет вообще, по мне Чалова и Заболотного сложно называть нападающими, вернее они никто и никакие.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:25
Взаимно Эдуард Григорьевич. Здоровья Вам и долголетия. Только нападающий нужен не абы какой. Второй Гайч категорически не нужен, как и Рондон. Искать надо было начинать года два назад , а может и раньше. А Чалова надо в аренду отдать, может заиграет, а так совсем зачах.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:24
А может Бабаев чудит?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:23
Нихрена не могу понять, куда набирать столько полузащитников.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:27
Это еще кто такой?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:19
С Рождеством Анатолий.
И я об этом, сплошной перебор полузащитников, а нападающего хорошего нет.
А он очень нужен. Будь здрав.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:11, ред.
Куда коням столько в середину?
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 17:02
Дорого, не купят.
Ща еще и новость об опровержении слухов поди появится
drug01
drug01
вчера в 16:48
Желаем удачи
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:44
Лилль его купил за 16,5 млн евро в 2019 году, сейчас он стоит вроде как 15 млн евро. За столько его хотят продать в ЦСКА? Просто ЦСКА и раньше крайне редко выкладывал такие суммы, а в последнее время так вообще фантастикой кажется.
Или руководство решило раскошелиться?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:43
В настоящий момент есть 7 полузащитников ( 8-й Сигурдссон в аренде). Парагвайца подписали, этот же будет 10-й. Намечается схема 1 вратарь и 10 полузащитников? Какой принцип селекции?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:41
Торг здесь неуместен...
протон
протон
вчера в 16:39
Когда-то просто обращались в "Янг Бойз" и брали Думбию. Почему сейчас так нельзя?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:28
А нужен ли он? Своих в аренду отдаём.
Нужен нападающий, а об этом молчок.
Сколько можно ждать?
asraeil
asraeil
вчера в 16:26
Слабенькие результаты...
1 984
1 984
вчера в 16:15
Надо договариваться.
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