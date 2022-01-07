Стало известно, когда агент Язиджи начнёт переговоры с ЦСКА

1641561239

вчера, 16:13

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» , подтвердил, что ЦСКА сделал предложение его клиенту.

Представитель футболиста прибудет в Москву 8 января, чтобы начать переговоры с «армейцами». ЦСКА арендует полузащитника до конца сезона с опцией выкупа.

В нынешней кампании Язиджи провёл 22 матча за «Лилль», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.