Агент полузащитника «Лилля» Язиджи: «Мы получили предложение от ЦСКА»

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вчера, 15:59

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» , подтвердил, что ЦСКА сделал предложение по трансферу его клиента.

Мы получили предложение от ЦСКА , но это только начало. У нас есть много других предложений. Мы находимся на этапе оценки.

В нынешнем сезоне Язиджи провёл 22 матча за «Лилль», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.