Агент полузащитника «Лилля» Язиджи: «Мы получили предложение от ЦСКА»

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, подтвердил, что ЦСКА сделал предложение по трансферу его клиента.
Мы получили предложение от ЦСКА, но это только начало. У нас есть много других предложений. Мы находимся на этапе оценки.
В нынешнем сезоне Язиджи провёл 22 матча за «Лилль», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
Я нигде не сказал, что турок в принципе плохой игрок, но этот сезон у него очень слабый.
Внимательнее читаем, пожалуйста.
Я нигде не сказал, что турок в принципе плохой игрок, но этот сезон у него очень слабый.
Внимательнее читаем, пожалуйста.
У меня написано, что он НИКАКУЩИЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ В ЛИГЕ 1 и ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ.
Причём тут наш слабый РПЛ???
Я и держу одну позицию, просто есть те кто сути не улавливают. У турка очень слабый сезон в составе Лиля, как он будет в РПЛ смотреться понятия не имею, но в ЛИГЕ 1 он проваливает сезон. Место в основе ему не находится. А если он и попадает в состав или выходит на замену, то пользы почти не приносит.
Всё очень просто, как дважды два.
У меня написано, что он НИКАКУЩИЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ В ЛИГЕ 1 и ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ.
Причём тут наш слабый РПЛ???
Я и держу одну позицию, просто есть те кто сути не улавливают. У турка очень слабый сезон в составе Лиля, как он будет в РПЛ смотреться понятия не имею, но в ЛИГЕ 1 он проваливает сезон. Место в основе ему не находится. А если он и попадает в состав или выходит на замену, то пользы почти не приносит.
Всё очень просто, как дважды два.
Зачем пишешь, что для РПЛ это хороший трансфер??? Зачем??? Я где-то с этим не согласен??? Я вполне допускаю, что это может быть хорошим трансфером, но это никак не влияет на его слабую игру в Лилле в этом сезоне. Ключевая фраза этот сезон в Лилле.
Зачем пишешь, что для РПЛ это хороший трансфер??? Зачем??? Я где-то с этим не согласен??? Я вполне допускаю, что это может быть хорошим трансфером, но это никак не влияет на его слабую игру в Лилле в этом сезоне. Ключевая фраза этот сезон в Лилле.
А прикинь он нападающего тоже играл. Прикинь, да. Оттянутого форварда. Это атакующий игрок, а не оборонительный. Его игру характеризуют результативные действия.
Я сказал по факту, в этом сезоне он никакущий. Какой он будет для РПЛ мне вообще по...
Ливерпуль и Арсенал уже потеряли интерес к этому игроку. В прошлом сезоне он был хорош, поэтому им и заинтересовались топ-клубы, а в этом он потерял место в Лилле и сейчас большие клубы на него не смотрят.
А прикинь он нападающего тоже играл. Прикинь, да. Оттянутого форварда. Это атакующий игрок, а не оборонительный. Его игру характеризуют результативные действия.
Я сказал по факту, в этом сезоне он никакущий. Какой он будет для РПЛ мне вообще по...
Ливерпуль и Арсенал уже потеряли интерес к этому игроку. В прошлом сезоне он был хорош, поэтому им и заинтересовались топ-клубы, а в этом он потерял место в Лилле и сейчас большие клубы на него не смотрят.
Лига Чемпионов УЕФА - матчей: 4;
Чемпионат Франции - матчей: 13; Учти уважаемый за какой клуб игрок выступает, и где играет с учетом того что он будет в ЦСКА чемпионат который на дне это хорошее приобретение, радуйтесь что едут такие в днище.
Участие в матчах
Последнюю игру, футболист Юсуф Языджи, провел 2021-12-08, играя в составе Лилль, в рамках турнира Лига Чемпионов УЕФА, против команды Вольфсбург. Игра завершилась со счетом 1-3, в пользу Лилль.
Учти что Ливерпуль и лондонский Арсенал навязали борьбу за этого перспективного игрока сборной турции,
Всё тема закрыта. Удачи !!!
Лига Чемпионов УЕФА - матчей: 4;
Чемпионат Франции - матчей: 13; Учти уважаемый за какой клуб игрок выступает, и где играет с учетом того что он будет в ЦСКА чемпионат который на дне это хорошее приобретение, радуйтесь что едут такие в днище.
Участие в матчах
Последнюю игру, футболист Юсуф Языджи, провел 2021-12-08, играя в составе Лилль, в рамках турнира Лига Чемпионов УЕФА, против команды Вольфсбург. Игра завершилась со счетом 1-3, в пользу Лилль.
Учти что Ливерпуль и лондонский Арсенал навязали борьбу за этого перспективного игрока сборной турции,
Всё тема закрыта. Удачи !!!
Ноль результативных действий в ЛЧ.
в Лиге 1 за 15 матчей 1 гол и 1 голевой пас.
Очень слабый сезон.
Так же как и у Иконе, который уже перешёл в Фиорентину.
Ноль результативных действий в ЛЧ.
в Лиге 1 за 15 матчей 1 гол и 1 голевой пас.
Очень слабый сезон.
Так же как и у Иконе, который уже перешёл в Фиорентину.