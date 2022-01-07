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Агент полузащитника «Лилля» Язиджи: «Мы получили предложение от ЦСКА»

вчера, 15:59

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, подтвердил, что ЦСКА сделал предложение по трансферу его клиента.

Мы получили предложение от ЦСКА, но это только начало. У нас есть много других предложений. Мы находимся на этапе оценки.

В нынешнем сезоне Язиджи провёл 22 матча за «Лилль», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:58
Да ЦСКА вообще тут не при чём. У меня корневой комментарий О ЕГО ИГРЕ ЗА ЛИЛЛЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:56
Есть огромная разница между НИКАКУЩИМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ и НИКАКУЩИМ ВООБЩЕ. У меня в комментарии есть уточнение В ЭТОМ СЕЗОНЕ.
Я нигде не сказал, что турок в принципе плохой игрок, но этот сезон у него очень слабый.
Внимательнее читаем, пожалуйста.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 15:54
Найдут место в основе, будет работать на поле найдут, если берут игрока значит есть за что. Вот и всё. Тема закрыта.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:49
Как же тяжело.

У меня написано, что он НИКАКУЩИЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ В ЛИГЕ 1 и ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ.
Причём тут наш слабый РПЛ???
Я и держу одну позицию, просто есть те кто сути не улавливают. У турка очень слабый сезон в составе Лиля, как он будет в РПЛ смотреться понятия не имею, но в ЛИГЕ 1 он проваливает сезон. Место в основе ему не находится. А если он и попадает в состав или выходит на замену, то пользы почти не приносит.

Всё очень просто, как дважды два.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Вы определитесь игрок никакущий, теперь вполне допускаете что быть может хорошим трансфером. С вашим мнением я не согласен, не потому что это некий принцип нет, когда нет фактов и аргументаций и не осведомленности об игроке, если Вы спорите то Вам нужно держать одну позицию до конца и обладать широкой информацией и глубиной темы. Вам всех благ . И с праздниками.
galem72
galem72 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 11:39
Думаю, во всём виновата чехарда с его амплуа на траве. Ради прикола ему бы ещё в воротах в этом сезоне постоять. А так, да, согласен, турок в этом сезоне никакой, как и почти все Доги.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 11:38
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 04:59, ред.
    Всё о чём написал никак не опровергает то, что сезон он проводит очень слабо.
    Зачем пишешь, что для РПЛ это хороший трансфер??? Зачем??? Я где-то с этим не согласен??? Я вполне допускаю, что это может быть хорошим трансфером, но это никак не влияет на его слабую игру в Лилле в этом сезоне. Ключевая фраза этот сезон в Лилле.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 04:34
    Обожаю такие мнения, когда не знают игрока, его позицию, не смотрят матчи с его участием. Но , что-то очень сильно пытаются назло доказать.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 04:32, ред.
    Где факты? Опять воды налил, по делу ничего.

    А прикинь он нападающего тоже играл. Прикинь, да. Оттянутого форварда. Это атакующий игрок, а не оборонительный. Его игру характеризуют результативные действия.

    Я сказал по факту, в этом сезоне он никакущий. Какой он будет для РПЛ мне вообще по...

    Ливерпуль и Арсенал уже потеряли интерес к этому игроку. В прошлом сезоне он был хорош, поэтому им и заинтересовались топ-клубы, а в этом он потерял место в Лилле и сейчас большие клубы на него не смотрят.
    протон
    протон ответ Рагнарёк (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    Он что то не ответил)
    протон
    протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 21:00
    Ну давай начнем с того что цена игрока трансферная стоимость тоже не малая, игрок не нападающий что бы считать забитые мячи, игрок сборной Турции заметим это, на игрока помимо этого претендует Ньюкасл английский, За нынешний сезон Юсуф Языджи принял участие в 17 матчах, из них:
    Лига Чемпионов УЕФА - матчей: 4;
    Чемпионат Франции - матчей: 13; Учти уважаемый за какой клуб игрок выступает, и где играет с учетом того что он будет в ЦСКА чемпионат который на дне это хорошее приобретение, радуйтесь что едут такие в днище.
    Участие в матчах
    Последнюю игру, футболист Юсуф Языджи, провел 2021-12-08, играя в составе Лилль, в рамках турнира Лига Чемпионов УЕФА, против команды Вольфсбург. Игра завершилась со счетом 1-3, в пользу Лилль.
    Учти что Ливерпуль и лондонский Арсенал навязали борьбу за этого перспективного игрока сборной турции,
    Всё тема закрыта. Удачи !!!
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Думаю, всё будет как обычно, т.е. ноль фактов.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Оспорь.
    Ноль результативных действий в ЛЧ.
    в Лиге 1 за 15 матчей 1 гол и 1 голевой пас.

    Очень слабый сезон.

    Так же как и у Иконе, который уже перешёл в Фиорентину.
    протон
    протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 20:43
    Не согласен с Вами
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 20:42
    В этом сезоне турок никакой.
    протон
    протон ответ particular (раскрыть)
    вчера в 20:41, ред.
    Хех. Как же я люблю Крамарова, любая сцена это шедевр, Он икона кинематографии
    SHMEL
    SHMEL ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
    вчера в 20:08
    А вам откуда это известно? С Бабаевым на одной лестничной клетке живёте?
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Обляков я считаю должен играть, но быть игроком Ротации, очень старательный парень, лично мне понравился на позиции ЛЗ
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Бабаеву нужно,раз интересуетесь
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:11
    А где воспитанники ДЮСШ ЦСКА ?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:11
    ЦСКА усиливается.
    particular
    particular
    вчера в 16:41
    Излишнее надувание щёк...
    протон
    протон
    вчера в 16:36
    Пускай делают что хотят, но Обляковы с Ахметовыми и бистровичами не должны играть в цска. Да и Заболотный с Чаловым тоже.
    1bear
    1bear
    вчера в 16:35
    не нужен,а кто нужен - тот не хочет ехать в РПЛ
    ДСА
    ДСА
    вчера в 16:35
    Даже ЦСКА кусочек Лилля может достаться.
    hаrut
    hаrut
    вчера в 16:29
    Посмотри на него в деле
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 16:17
    Неплохой игрок
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 16:08
    А нужен ли нам Язиджи?
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 16:00
    Вы получили чили.
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