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Стерлинг признан лучшим игроком АПЛ по итогам декабря

сегодня, 14:40

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам декабря.

Также на награду претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»).

В декабре Стерлинг сыграл в пяти матчах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:17
Вчера замечательный матч прошел - Ливерпуль - Арсенал...
Пушкари в меньшинстве выстояли...
20 - го ответная игра, надоть ливер отправить мимо Челси...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:02
Ай да негритёнок...
Elliada
Elliada
сегодня в 14:46
Не ожидал, если честно
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