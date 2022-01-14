Стерлинг признан лучшим игроком АПЛ по итогам декабря

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам декабря.
Также на награду претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»).
В декабре Стерлинг сыграл в пяти матчах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
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