Стерлинг признан лучшим игроком АПЛ по итогам декабря

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сегодня, 14:40

Нападающий «Манчестер Сити» признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам декабря.

Также на награду претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»).

В декабре Стерлинг сыграл в пяти матчах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.