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Кокорин признан «шутом года» в Серии А

вчера, 20:26

В Италии определили худших игроков Серии А по итогам календарного года.

В номинации Jolly (переводится как шут или посмешище) уверенную «победу» одержал форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, который набрал 53,21% голосов. Россиянин опередил хавбека «Ювентуса» Адриана Рабьо (22,02%) и нападающего «Салернитаны» Симеон Нванкво (9,17%).

В главной номинации «разочарование года» победил полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи.

Недавно ходили слухи, что Кокорин может вернуться в Россию.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 11:15
Теперь главная задача успешно защитить свой титул на следующий год. Будет не легко,но мы все равно будем верить.
galem72
galem72
сегодня в 10:53
Надеюсь, эта унизительная награда не выбьет из колеи российского самородка и он дальше продолжит радовать нас своим прекрасным футболом.
порт
порт
сегодня в 08:58
Думаете что вы над какошей смеётесь, неееет, это он над вами угорает, вы ему платите огромные бабки, а он даже не разу и не вспотел.
112910415
112910415
сегодня в 08:55
Заслуженный успех!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 07:49
Все верно, полностью согласен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:54, ред.
В данном случае наверное "Jolly" - это сами итальянцы....

Купили игрока в команде РПЛ которая 2 раза ушатала одного из лидеров их чемпионата....

По-моему Руй Витория показал кто "посмешище"...

Касаемо непосредственно ситуации с Кокориным - соглашусь со многими на данной ветке....
Купить вместо торта - лишь пустую коробку от него...и смеятся над коробкой а не над собой - верх пустоголовия....

Браво Федун...браво Александр...
"Сделали" итальянцев ...)))

Перефразируя русскую пословицу : "Хорошо смеётся тот, кто смеётся с деньгами"...)))
металлург
металлург
сегодня в 04:47
Ну вот и признали талант Александра, и ни где-нибудь, а в Европе. Мог ли Российский игрок о таком мечтать?! Фанаты точно нет. Мне правда обидно за такой статус нашему игроку. Если бы это происходило в РФ, то я просто бы посмеялся над его медийной личностью, но так об...ся в Италии. Нет, правда очень обидно.
karnager
karnager
сегодня в 01:09, ред.
в рпл надо такую же награду дзюбе вручить за пис@на и дэдпула
karnager
karnager
сегодня в 01:08, ред.
ахаха шут гороховый, а сашку из дома батистуты выгнали или он там награду получал?)

Лайф отмечает, что сам нападающий начал забивать за "Фиорентину", правда, пока что не в официальном матче, а в тренировочном двустороннем поединке против своих партнёров. На счету россиянина два гола и результативная передача. После этого появились слухи об интересе к форварду со стороны "Химок", однако в клубе их опровергли.
ABir
ABir
сегодня в 00:32
Выиграл титул за явным преимуществом
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 00:29
Каждый шут в душе король, а король это роль.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:19
Уверенная победа )
t2k
t2k ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:10
Прости, а какой был смысл его покупать за такие деньги?! Тюремщика, антипрофессионала. Игрока у которого в сверхчепионате 7 голов за сезон из них 3 года команде юниоров? Вот правда.. сравни его с Головиным. Есть толковые ребята в стране, а Коко уплыл с Мама.

Ребята кто хочет расти выберают зарубеж,а не бабло на Руси матушке
Boricku
Boricku
вчера в 23:47, ред.
Талантливый, надо на другой позиции пробовать
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:46
Саня вне конкуренции, а вот Рабьо почему второй не понятно... Вторым должен быть плакса Лукаку
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:38
Когда-то играл в футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:34, ред.
Вижу в этой награде только мотивацию для борьбы за продление контракта
Alexnvr
Alexnvr ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:30
Да самое обидное и позорное что ПОЗОР ляжет не столько на него, сколько репутацию футболистов из России. Поразительно как 1 человек смог нагадить своей стране, своим командам и своему детскому тренеру. Одним словом - из села Валуйки Белгородской области никого больше не брать. 3,14здец - Головин упирается и делает, Миранчук тоже, хоть и на грани. Единственный БРИЛЛИАНТ это Кокоша. Разве этот недоросль не понимает что он представляет не только себя но и свою страну.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 23:30, ред.
А нас Шутов много... КИШ. Аминь.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:24
Какой позор!!! Хотя Саше , похоже, по барабану...денюшка то идет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:05
И здесь лидирует Санёк, красавчик!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:04
За "шута" сейчас очень хорошо платят ! ))))))))))))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:47
Миранчук не далеко ушёл от Рэмзи
pomor45
pomor45
вчера в 22:35
Ему "хоть горшком назови, только в печку не ставь", то бишь - дай хороший контракт.
3djawz8uajrj
3djawz8uajrj
вчера в 22:27
Он, скорее, «НИКТО ГОДА»
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:26
Кокорин признан «шутом года» в Серии А

- Ну что тут скажешь... Какая-никакая - а всё-таки премия... Её заработать тоже надо суметь...

- А с другой стороны: лучше шут-футболист года в Серии А в Италии, чем шут-зек года в Зоне в России... Я нисколько не иронизирую... Просто жаль Саню...
Сергей Хостинский
Сергей Хостинский
вчера в 22:25
Ну шуту дали премию что он шут , чему удивляться то )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:24
Нормальный шут,за такие бабки.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:21
Хоть в чем то лучший!)
санек002
санек002 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 22:17
это точно!
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