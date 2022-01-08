Кокорин признан «шутом года» в Серии А

1641662768

вчера, 20:26

В Италии определили худших игроков Серии А по итогам календарного года.

В номинации Jolly (переводится как шут или посмешище) уверенную «победу» одержал форвард «Фиорентины» , который набрал 53,21% голосов. Россиянин опередил хавбека «Ювентуса» (22,02%) и нападающего «Салернитаны» (9,17%).

В главной номинации «разочарование года» победил полузащитник «Ювентуса» .

Недавно ходили слухи, что Кокорин может вернуться в Россию.