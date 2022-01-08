Кокорин признан «шутом года» в Серии А

В Италии определили худших игроков Серии А по итогам календарного года.
В номинации Jolly (переводится как шут или посмешище) уверенную «победу» одержал форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, который набрал 53,21% голосов. Россиянин опередил хавбека «Ювентуса» Адриана Рабьо (22,02%) и нападающего «Салернитаны» Симеон Нванкво (9,17%).
В главной номинации «разочарование года» победил полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи.
Недавно ходили слухи, что Кокорин может вернуться в Россию.
Став в 2011 году обладателем приза "Первая пятёрка", как лучший молодой футболист страны, Кокорин потом дважды подряд входил в число тридцати трёх лучших футболистов страны на своей позиции. Перед ним открывались широкие перспективы для продолжения карьеры в лучших европейских футбольных клубах, но Саня выбрал лучшие ночные клубы Европы. Владельцы богатых клубов желая иметь в своём составе перспективного молодого нападающего развратили его баснословными контрактами, а спортивная пресса, восхваляющая его талант, окончательно добили в нём всё человеческое и святое. Для него футбольные достижения отошли на второй план, на первый вышли покупки дорогих автомобилей и скандальные походы по барам. С момента вручения "Первой пятёрки" минуло десять лет, но за этот период он удостоился всего одного титула в составе питерского клуба Чемпион РПЛ и вот сегодня его номинировали на титул "Шут" или "Посмешище" Серии А, кому как нравится. Наверное не такого достижения ожидали его поклонники, которых у него до сих пор очень много, но как говориться, что заслужил. Хочется надеяться, что может Санёк всё же оглянется вокруг, призадумается и всё же проснётся, и вернёт должок своим фанатам за ожидание от него почётных громких футбольных титулов и званий. Болейте за своих, а не против чужих!
Став в 2011 году обладателем приза "Первая пятёрка", как лучший молодой футболист страны, Кокорин потом дважды подряд входил в число тридцати трёх лучших футболистов страны на своей позиции. Перед ним открывались широкие перспективы для продолжения карьеры в лучших европейских футбольных клубах, но Саня выбрал лучшие ночные клубы Европы. Владельцы богатых клубов желая иметь в своём составе перспективного молодого нападающего развратили его баснословными контрактами, а спортивная пресса, восхваляющая его талант, окончательно добили в нём всё человеческое и святое. Для него футбольные достижения отошли на второй план, на первый вышли покупки дорогих автомобилей и скандальные походы по барам. С момента вручения "Первой пятёрки" минуло десять лет, но за этот период он удостоился всего одного титула в составе питерского клуба Чемпион РПЛ и вот сегодня его номинировали на титул "Шут" или "Посмешище" Серии А, кому как нравится. Наверное не такого достижения ожидали его поклонники, которых у него до сих пор очень много, но как говориться, что заслужил. Хочется надеяться, что может Санёк всё же оглянется вокруг, призадумается и всё же проснётся, и вернёт должок своим фанатам за ожидание от него почётных громких футбольных титулов и званий. Болейте за своих, а не против чужих!