Киммих — лучший игрок сборной Германии в 2021 году

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих был признан лучшим игроком сборной Германии по итогам минувшего года.
В опросе болельщиков, выбиравших лучшего футболиста национальной команды 2021 года, Киммих получил 33,8% голосов.
На втором месте в голосовании расположился хавбек «Челси» Кай Хаверц (22,7%), а замкнул тройку лучших вингер «Баварии» Лерой Сане (13,6%).
По итогам 2020 года лучшим игроком сборной Германии фанаты признали вратаря Мануэля Нойера.
он неказистый на поле, не тепажный что ли, при всех его заслугах перед сборной и клуба, ну как то так!!!
он неказистый на поле, не тепажный что ли, при всех его заслугах перед сборной и клуба, ну как то так!!!