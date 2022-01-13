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Киммих — лучший игрок сборной Германии в 2021 году

вчера, 23:11

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих был признан лучшим игроком сборной Германии по итогам минувшего года.

В опросе болельщиков, выбиравших лучшего футболиста национальной команды 2021 года, Киммих получил 33,8% голосов.

На втором месте в голосовании расположился хавбек «Челси» Кай Хаверц (22,7%), а замкнул тройку лучших вингер «Баварии» Лерой Сане (13,6%).

По итогам 2020 года лучшим игроком сборной Германии фанаты признали вратаря Мануэля Нойера.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 00:09
...Киммих рэспект, как вышел первый раз на поле, с тех пор только прибавляет, работяга от Бога!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:08
...как я себе на ночь вижу, только без смеха, конечно Томас не модель, ну какой то
он неказистый на поле, не тепажный что ли, при всех его заслугах перед сборной и клуба, ну как то так!!!
протон
протон
вчера в 23:51
Почему все так игнорируют Мюллера??? Лучший по ассистам в топ лигах за 2021 год, и его нет ни в 30ки золотого мяча, ни здесь. Был гораздо стабильнее Сане и Хаверца
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:15
Это так и есть...
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