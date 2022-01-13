Киммих — лучший игрок сборной Германии в 2021 году

Похоже, переход Роналду в МЮ стал ошибкой. Португалец не хочет играть в Лиге Конференций У Гвардиолы мог показать больше.

Поражение с ощущением надежды. «Барселона» уступила «Реалу» только в дополнительное время «Реалу» и «Барселоне» потребовалось два часа на выяснение отношений. «Соккер.ру»

Мбаппе, Холанд и Винисиус выбирают Роналду. Футбольные звёзды нового поколения назвали своих кумиров Златан и Лео тоже в почете.

Тактическая беспомощность МЮ — следствие ошибок, подчеркивающих тренерскую неопытность Рангника Теоретик в тисках практики.