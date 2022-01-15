Рамос восстановился от травмы и хочет завоевать место в старте ПСЖ

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сегодня, 16:31

Защитник «Пари Сен-Жермен» полностью восстановился от травмы.

L’Équipe сообщает, что 35-летний игрок залечил икроножную мышцу и теперь будет работать над завоеванием места в стартовом составе команды.