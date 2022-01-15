Рамос восстановился от травмы и хочет завоевать место в старте ПСЖ

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос полностью восстановился от травмы.
L’Équipe сообщает, что 35-летний игрок залечил икроножную мышцу и теперь будет работать над завоеванием места в стартовом составе команды.
В текущем сезоне центральный защитник сыграл в 3 матчах ПСЖ во всех турнирах.
да хре- в нос, капитан, уважаемый человек, а теперь в санчасти свой парень на деревне! Вернись, мы всё простим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
да хре- в нос, капитан, уважаемый человек, а теперь в санчасти свой парень на деревне! Вернись, мы всё простим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!