ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2021/2022

Рамос восстановился от травмы и хочет завоевать место в старте ПСЖ

сегодня, 16:31

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос полностью восстановился от травмы.

L’Équipe сообщает, что 35-летний игрок залечил икроножную мышцу и теперь будет работать над завоеванием места в стартовом составе команды.

В текущем сезоне центральный защитник сыграл в 3 матчах ПСЖ во всех турнирах.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:42
Ничего там завоёвывать не надо. Приехал перед игрой, зашел в раздевалку, говоришь : " сегодня я играю" ....Переодеваешься и бежишь на поле.
Nazi
Nazi
сегодня в 18:25
Давай Рамос, убери бедолагу Кимпембе из основы, век буду благодарить..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:33
А свободных мест нет.
shur
shur
сегодня в 17:26
...что же в Реале не сиделось, можно подумать что ПСЖ новый уровень,
да хре- в нос, капитан, уважаемый человек, а теперь в санчасти свой парень на деревне! Вернись, мы всё простим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:35
Удачи Серёге
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