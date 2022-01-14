Кристенсен пропустит с «Манчестер Сити». Игрок заразился коронавирусом

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен сдал положительный тест на COVID-19 перед поединком чемпионата Англии с «Манчестер Сити», сообщил наставник лондонского клуба Томас Тухель.
Отсутствие новостей — уже хорошая новость. Трево Чалоба, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл пропустят матч. У нас один новый положительный COVID-тест — у Андреаса Кристенсена, он тоже нам не поможет.
«Челси» в субботу сыграет на выезде с «Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ. «Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 53 балла в 21 матче, «Челси» (43 очка) занимает 2-е место.