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Кристенсен пропустит с «Манчестер Сити». Игрок заразился коронавирусом

сегодня, 15:09
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 15:30 Не начался

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен сдал положительный тест на COVID-19 перед поединком чемпионата Англии с «Манчестер Сити», сообщил наставник лондонского клуба Томас Тухель.

Отсутствие новостей — уже хорошая новость. Трево Чалоба, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл пропустят матч. У нас один новый положительный COVID-тест — у Андреаса Кристенсена, он тоже нам не поможет.

«Челси» в субботу сыграет на выезде с «Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ. «Сити» лидирует в турнирной таблице, набрав 53 балла в 21 матче, «Челси» (43 очка) занимает 2-е место.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:46
Это уже вполне обыденная новость.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:23
Здоровья парню
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:17
Опять корона,здоровья ему
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