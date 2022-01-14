Кристенсен пропустит с «Манчестер Сити». Игрок заразился коронавирусом

1642162145

сегодня, 15:09

Защитник «Челси» сдал положительный тест на COVID-19 перед поединком чемпионата Англии с «Манчестер Сити», сообщил наставник лондонского клуба Томас Тухель.

Отсутствие новостей — уже хорошая новость. Трево Чалоба, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл пропустят матч. У нас один новый положительный COVID-тест — у Андреаса Кристенсена, он тоже нам не поможет.