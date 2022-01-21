Габулов: «Кокорину дают мало шансов в „Фиорентине“»

, бывший партнер форварда «Фиорентины» по московскому «Динамо» и сборной России, высказался о ситуации игрока в итальянском клубе.

Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии, хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства. Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается, со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить, для нападающего недостаточно выходить на считанные минуты.

Стоит учитывать, что в «Фиорентине» есть [Душан] Влахович, сильный конкурент, на которого делается большая ставка. Кроме того, Европа — это не Россия, сам поиграл там, знаю, как выстраивается работа, какой уровень организации, какие требования. На Западе, конечно, все немного по-другому, чем у нас, для адаптации и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определенное время. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму.