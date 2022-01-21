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Габулов: «Кокорину дают мало шансов в „Фиорентине“»

сегодня, 09:26

Владимир Габулов, бывший партнер форварда «Фиорентины» Александра Кокорина по московскому «Динамо» и сборной России, высказался о ситуации игрока в итальянском клубе.

Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии, хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства. Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается, со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить, для нападающего недостаточно выходить на считанные минуты.

Стоит учитывать, что в «Фиорентине» есть [Душан] Влахович, сильный конкурент, на которого делается большая ставка. Кроме того, Европа — это не Россия, сам поиграл там, знаю, как выстраивается работа, какой уровень организации, какие требования. На Западе, конечно, все немного по-другому, чем у нас, для адаптации и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определенное время. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму.

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Все комментарии
9p5drbq3arw9
9p5drbq3arw9
сегодня в 10:29
Он все заслужил.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:02
Шансы надо зарабатывать игрой.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:58
Ахаха
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:57
Кокоша и не хочет играть то есть утруждаться, он поехал в Италию отдыхать и при этом ему нехило платят.
beefs
beefs
сегодня в 09:57
ха, ха, а он разве хотел играть???
berda2003
berda2003
сегодня в 09:55
ржу, не могу... габулов сейчас в церкви работает?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:45
Шансы у него иногда появляются, но он вообще ничего не показывает.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:42
Неужели Габулов верит в то что говорит?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:35
Ему бы только евро вовремя на карту зачислялись, а
u7u2vwv2f4xr
u7u2vwv2f4xr
сегодня в 09:34
И абсолютно правильно делают
fhswde4smdud
fhswde4smdud
сегодня в 09:31
Ему бы стул в руки да водочки пузырь
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:31
Шансы он не заработал
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