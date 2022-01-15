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Смородская: «Кокорину уже вряд ли что поможет реанимировать карьеру»

сегодня, 13:09

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о возможном возвращении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в РПЛ.

Поможет ли Кокорину возвращение в Россию реанимировать его карьеру? Ему уже вряд ли что поможет. Какой выход? Ну, конечно, другого варианта кроме как возвращения в Россию у него нет. Но, повторюсь, это скорее всего не поможет. Топ-клубы российские точно его к себе не захотят. Только аутсайдеры.

Ранее сообщалось, что «Химки» отказались подписывать Кокорина, узнав его зарплату.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:09
Теперь агенту Кокоши надо искать варианты где-нибудь в ОАЭ или Катаре, чтобы туда впарить это недоразумение и отлохотронить и развести шейхов на бабло.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:04
Человек уже давно живёт своей жизнью вне футбола ⚽️ . Футбол просто всё это оплачивает !!!) Таковы реалии современного футбола ⚽️ !!!
cftyjk
cftyjk
сегодня в 13:49
пилотке не один дурдом уже не поможет......
Cat01
Cat01
сегодня в 13:24
Надо молиться чтобы он вновь заиграл...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 13:11
Ее всё еще никто не спрашивал, да и сказала вполне очевидную вещь. Привет, ФНЛ или вечно сидеть на бочке ему
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