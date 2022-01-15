Смородская: «Кокорину уже вряд ли что поможет реанимировать карьеру»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о возможном возвращении нападающего «Фиорентины» в РПЛ .

Поможет ли Кокорину возвращение в Россию реанимировать его карьеру? Ему уже вряд ли что поможет. Какой выход? Ну, конечно, другого варианта кроме как возвращения в Россию у него нет. Но, повторюсь, это скорее всего не поможет. Топ-клубы российские точно его к себе не захотят. Только аутсайдеры.