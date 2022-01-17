«Странная ситуация». Сёмин — о положении Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мыслями о положении российского полузащитника «Аталанты» .

Странная ситуация. Ни туда, ни сюда. Для игрока это сложно с точки зрения психологии — ему не дают играть, но и в аренду не отпускают.