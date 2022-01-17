ГлавнаяНовостиНаши за рубежомРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Странная ситуация». Сёмин — о положении Миранчука в «Аталанте»

сегодня, 18:43

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о положении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Странная ситуация. Ни туда, ни сюда. Для игрока это сложно с точки зрения психологии — ему не дают играть, но и в аренду не отпускают.

Ранее о возможной аренде Миранчука высказались в «Аталанте».

Все новости
Черышев возобновил тренировки в «Валенсии»
Сегодня, 17:53 ФотоКомментарии3
Смородская: «Кокорину уже вряд ли что-то поможет реанимировать карьеру»
15 января Комментарии11
«Кокорина просто решили поддеть». Колыванов — о номинации «шут года»
09 января Комментарии10
Юран: «Кокорин больше не заиграет в Европе»
09 января Комментарии12
Кокорин получил народную премию в Серии А. Раньше награждали Фернандо Торреса, Лусио и Джеко
09 январяВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии7
«Итальянцы смеются над нами». Кавазашвили — о награде «шут года» Кокорина
09 января Комментарии20
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:17
же даже вся пресса говорит в Италии что ему валить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:17
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 19:17
    Отличный запасной для тренера.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 19:12
    " yпора рвать когти " - как говори уШеф..
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 19:10, ред.
    Хватит Лёхе у буржуев место в основе отвоёвывать...не хотят не надо...их тараканов в голове не победить....
    Контракт до 2024-го года....теперь 2,5 года по арендам чтоль бегать...
    Зениту пора выкупить этого игрока..
    Ни практики ни прогресса...с переездом в Италию цена уже на 7 млн упала....
    Конечно изначально была не лучшая идея в европы за золотым мячом хаживать...ну а уж теперь то по истечении полутора лет там оставаться - вообще бессмысленно...
    Съездил...посмотрел...написал пару картин...подучил язык...насиделся на лавке...и хватит...
    Пора домой...в РПЛ...в футбол играть...годы идут...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:59
    Просто пока не тянет...
    beefs
    beefs
    сегодня в 18:55
    вот это попал наш Леха, нужно драпать...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 18:51
    Он там ничего не решает
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100