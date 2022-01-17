«Странная ситуация». Сёмин — о положении Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о положении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Странная ситуация. Ни туда, ни сюда. Для игрока это сложно с точки зрения психологии — ему не дают играть, но и в аренду не отпускают.
Ранее о возможной аренде Миранчука высказались в «Аталанте».
Контракт до 2024-го года....теперь 2,5 года по арендам чтоль бегать...
Зениту пора выкупить этого игрока..
Ни практики ни прогресса...с переездом в Италию цена уже на 7 млн упала....
Конечно изначально была не лучшая идея в европы за золотым мячом хаживать...ну а уж теперь то по истечении полутора лет там оставаться - вообще бессмысленно...
Съездил...посмотрел...написал пару картин...подучил язык...насиделся на лавке...и хватит...
Пора домой...в РПЛ...в футбол играть...годы идут...
Контракт до 2024-го года....теперь 2,5 года по арендам чтоль бегать...
Зениту пора выкупить этого игрока..
Ни практики ни прогресса...с переездом в Италию цена уже на 7 млн упала....
Конечно изначально была не лучшая идея в европы за золотым мячом хаживать...ну а уж теперь то по истечении полутора лет там оставаться - вообще бессмысленно...
Съездил...посмотрел...написал пару картин...подучил язык...насиделся на лавке...и хватит...
Пора домой...в РПЛ...в футбол играть...годы идут...