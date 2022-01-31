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«Манчестер Сити» подписал Хулиана Альвареса

сегодня, 17:43

Форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес продолжит карьеру «Манчестер Сити».

Стороны согласовали контракт, который рассчитан до лета 2027 года. Если верить слухам, то стоимость трансфера составила 18,5 млн евро с учетом бонусов и налогов.

Альварес останется в «Ривер Плейт» на правах аренды как минимум до июля 2022 года.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:27
Хулиан - ему в Зенит надо !
allemz
allemz
сегодня в 18:24
"Звездный форвард? Неее, на вырост"

Походу Холанд пойдет туда, где пожирнее условия. Печаль :(
Про Альвареса слышал, что статы крутые и потенциал велик, но игру не видел, тяжело оценить. Тем не менее, в следующем сезоне будет видно, что из себя представляет. За время аренды должен подготовить себя морально к переезду из зоны комфорта
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:12
Уточняем этот вопрос.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:06
Уважаемые администраторы . Может вы как-то отреагируете на вопросы которые возникли у всех участников КП на ставки которые вы нам предложили как ребус решать ???!!! Пожалуйста расшифруйте нам вашу криптографию , шифрографию . Спасибо за понимание.
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:58
Матчей больше не планируется.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:56
Уважаемая администрация сообщите будут ли ещё матчи в линии?
Вопрос закономерный, так как у нас страна огромная и часовые пояса разные. Дальний Восток и Сибирь уже спать собираются, ждать события, для многих трудно будет, а увидеть утром неприятную новость, что что то появилось как то не хочется.
kasyak7
kasyak7 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 17:55
А чё с линией как в эту дичь играть?
Может всем выигравшим по футболке и по домам до февраля?))
протон
протон
сегодня в 17:53
Может стать достойным приемником Агуэро. У пепа должен выстрелить.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:51
Мощное приобретение. Посмотрим что из этого получится.
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