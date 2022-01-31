«Манчестер Сити» подписал Хулиана Альвареса

1643640210

сегодня, 17:43

Форвард «Ривер Плейт» продолжит карьеру «Манчестер Сити».

Стороны согласовали контракт, который рассчитан до лета 2027 года. Если верить слухам, то стоимость трансфера составила 18,5 млн евро с учетом бонусов и налогов.

Альварес останется в «Ривер Плейт» на правах аренды как минимум до июля 2022 года.