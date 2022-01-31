«Манчестер Сити» подписал Хулиана Альвареса

Форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес продолжит карьеру «Манчестер Сити».
Стороны согласовали контракт, который рассчитан до лета 2027 года. Если верить слухам, то стоимость трансфера составила 18,5 млн евро с учетом бонусов и налогов.
Альварес останется в «Ривер Плейт» на правах аренды как минимум до июля 2022 года.
Походу Холанд пойдет туда, где пожирнее условия. Печаль :(
Про Альвареса слышал, что статы крутые и потенциал велик, но игру не видел, тяжело оценить. Тем не менее, в следующем сезоне будет видно, что из себя представляет. За время аренды должен подготовить себя морально к переезду из зоны комфорта
Походу Холанд пойдет туда, где пожирнее условия. Печаль :(
Про Альвареса слышал, что статы крутые и потенциал велик, но игру не видел, тяжело оценить. Тем не менее, в следующем сезоне будет видно, что из себя представляет. За время аренды должен подготовить себя морально к переезду из зоны комфорта
Вопрос закономерный, так как у нас страна огромная и часовые пояса разные. Дальний Восток и Сибирь уже спать собираются, ждать события, для многих трудно будет, а увидеть утром неприятную новость, что что то появилось как то не хочется.
Вопрос закономерный, так как у нас страна огромная и часовые пояса разные. Дальний Восток и Сибирь уже спать собираются, ждать события, для многих трудно будет, а увидеть утром неприятную новость, что что то появилось как то не хочется.
Может всем выигравшим по футболке и по домам до февраля?))
Может всем выигравшим по футболке и по домам до февраля?))