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«„Зенит“ идёт по пути „Шахтёра“». Бышовец — о подписании бразильцев

сегодня, 13:30

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец прокомментировал подписание в «Зенит» 20-летнего бразильского нападающего Юри Альберто из «Интернасьонала».

«Зенит» идет по проторенной дорожке донецкого «Шахтёра». Клуб из Санкт-Петербурга так же скупает бразильцев, которые быстро могут найти общий язык друг с другом и быстро дать результат. А впоследствии их можно будет дороже продать топ-клубам из Англии или Италии.

По крайней мере, Клаудиньо уже поднял свою трансферную стоимость за четыре месяца в клубе. Посмотрим, как освоится Юри Альберто. Но, судя по тому, что клуб несколько лет следил за игроком, форвард должен быстро адаптироваться в команде.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 15:50
Вот такой вот бизнес из 90-х, купи-продай
4RT
4RT
сегодня в 15:28
sash71
sash71
сегодня в 14:47
В Шахте бразы действительно быстро адаптируются и важно, что они дают результат. Можно понабирать их кучу но результат будет нулевым.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:56
Результат может дать, но кому он нужен, если там не останется россиян?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:48
Скользкий путь но при стечении обстоятельств может дать неплохой результат!
Мaлик
Мaлик
сегодня в 13:37
Главное чтобы результат был не хуже чем у Шахтера
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:35
Посмотрим...пока прогнозировать что либо рано
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:31
Бразильцы это хорошо,я только за!
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