«„Зенит“ идёт по пути „Шахтёра“». Бышовец — о подписании бразильцев

Бывший главный тренер сборных СССР и России прокомментировал подписание в «Зенит» 20-летнего бразильского нападающего из «Интернасьонала».

«Зенит» идет по проторенной дорожке донецкого «Шахтёра». Клуб из Санкт-Петербурга так же скупает бразильцев, которые быстро могут найти общий язык друг с другом и быстро дать результат. А впоследствии их можно будет дороже продать топ-клубам из Англии или Италии.

По крайней мере, Клаудиньо уже поднял свою трансферную стоимость за четыре месяца в клубе. Посмотрим, как освоится Юри Альберто. Но, судя по тому, что клуб несколько лет следил за игроком, форвард должен быстро адаптироваться в команде.