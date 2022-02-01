Шатов вернулся в «Урал». Контракт подписан до конца сезона

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сегодня, 09:45

«Урал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником .

Контракт клуба с 31-летним хавбеком рассчитан до конца нынешнего сезона. Шатов уже выступал за екатеринбургский клуб с 2007 по 2011 год.