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Шатов вернулся в «Урал». Контракт подписан до конца сезона

сегодня, 09:45

«Урал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Олегом Шатовым.

Контракт клуба с 31-летним хавбеком рассчитан до конца нынешнего сезона. Шатов уже выступал за екатеринбургский клуб с 2007 по 2011 год.

В ноябре прошлого года Шатов расторг соглашение с «Рубином». В текущем сезоне Шатов сыграл в РПЛ в 3 матчах, он не выходил на поле с августа.

Шатов вернулся в «Урал». Контракт подписан до конца сезона

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:06
пожелаем парню удачи !
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 11:31
УРАЛ команда без амбиций как и еще 12 команд РПЛ, спокойно можно доигрывать до пенсии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:24
С возвращением.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:14
Шатов поможет Уралу, а Урал поможет Шатову !
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 11:02
В концовке всех на Родину тянет
radone
radone
сегодня в 10:46
Если бы не лимит, почти все русские футболисты-паспортисты играли бы за клубы типа Химок.
nd7djy225rtk
nd7djy225rtk
сегодня в 10:41
Шатов это не усиление...
Cat01
Cat01
сегодня в 10:35
С возвращением! Ещё поиграем....
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 10:34
Пусть Уралу это поможет, хотя врядли.
shur
shur
сегодня в 10:24
...сезончик бы задался без травм, здоровья, оптимизма и голов!!!
bwb48pz4pfw6
bwb48pz4pfw6
сегодня в 10:23
Это хорошо для всех
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:23
Всё к этому и шло.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:23
Вернулся домой. Может ещё порадовать болельщиков Урала. Удачи тебе, Олег.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:18
Удачи Олегу...играй в свое удовольствие
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:12
Где родился там и пригодился.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:11
С возвращением Олежка!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:06
Шатов вполне ещё может помочь Уралу . Удачи.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:55
Рад за Шатова!
Если не травмы, то до сих пор играл бы на высоком уровне. Наверное из своего поколения один из немногих кого обошла звёздная болезнь.
Настоящий уральский парень, с железным характером.
Здоровья и удачи Олег и с возвращением домой!!!
протон
протон
сегодня в 09:45
Молодец мужик!
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