Шатов вернулся в «Урал». Контракт подписан до конца сезона

«Урал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Олегом Шатовым.
Контракт клуба с 31-летним хавбеком рассчитан до конца нынешнего сезона. Шатов уже выступал за екатеринбургский клуб с 2007 по 2011 год.
В ноябре прошлого года Шатов расторг соглашение с «Рубином». В текущем сезоне Шатов сыграл в РПЛ в 3 матчах, он не выходил на поле с августа.
Если не травмы, то до сих пор играл бы на высоком уровне. Наверное из своего поколения один из немногих кого обошла звёздная болезнь.
Настоящий уральский парень, с железным характером.
Здоровья и удачи Олег и с возвращением домой!!!
Если не травмы, то до сих пор играл бы на высоком уровне. Наверное из своего поколения один из немногих кого обошла звёздная болезнь.
Настоящий уральский парень, с железным характером.
Здоровья и удачи Олег и с возвращением домой!!!