Инициатива подписания Мартинса в «Спартак» исходила от Ваноли

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сегодня, 11:20

«Спартак» подписал полузащитника «Янг Бойз» .

По информации источника, инициатива приобретения клубом опорного хавбека во многом исходила от главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Тренера не устраивал функционал голландца Йоррита Хендрикса, перешедшего в „Фейеноорд“, а также отсутствие оборонительного центрального полузащитника в составе. В связи с этим, клубом были рассмотрены различные кандидатуры на усиление. Выбор пал на Перейру из швейцарского „Янг Бойз“», — утверждает источник.