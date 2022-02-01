ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Инициатива подписания Мартинса в «Спартак» исходила от Ваноли

сегодня, 11:20

«Спартак» подписал полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса.

По информации источника, инициатива приобретения клубом опорного хавбека во многом исходила от главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Тренера не устраивал функционал голландца Йоррита Хендрикса, перешедшего в „Фейеноорд“, а также отсутствие оборонительного центрального полузащитника в составе. В связи с этим, клубом были рассмотрены различные кандидатуры на усиление. Выбор пал на Перейру из швейцарского „Янг Бойз“», — утверждает источник.

Все новости
Стрепетов: «Пять бразильцев в „Зените“ — запредельная планка»
Сегодня, 12:43
Президент «Урала»: «Шатов — родной футболист для нас»
Сегодня, 10:09
ОфициальноШатов вернулся в «Урал». Контракт подписан до конца сезона
Сегодня, 09:45 Фото
Гендиректор «Зенита» — о 17 млн евро за Альберто: «Близко к истине»
30 января
Альберто: «Приняли в „Зените“ меня очень хорошо, это было видно по тоннелю»
30 января
Семак: «Альберто и Азмун — игроки немного разных качеств»
30 января
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:32
Подтягивает своих, кто нравится.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 12:14
Такую поддержку Рую Витории дали бы ,сейчас мы думаю были бы повыше а не на 9 месте
протон
протон
сегодня в 11:55
Наконец-то опорник. Неужели игрок из швейцарского клуба - чемпиона своей страны (три года подряд), участника 1/8 ЛЕ, воспитанник французской школы, будет хуже наших доморощенных? посмотрим, к слову, наш чемпион с Невы не раз спотыкался об швейцарских спецов (и не разу там в гостях не выиграл, о чем говорит?). Да, дороговато, но кто к нам задешево поедет из Европы?
makkie
makkie
сегодня в 11:46
Логично. Тренер должен просить усиление, а руководство ему помогать.

Но почему-то было наоборот в случае с Виторией. Вместо усиления - дырка от бублика, вместо поддержки - палки в колёса. Уму непостижимо!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:43
Думаю знает чего хочет
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 11:23
Хорошо не от Заремы
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:22
Будем надеяться что это именно так и было
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100