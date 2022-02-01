Президент «Урала»: «Шатов — родной футболист для нас»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возвращение в клуб полузащитника Олега Шатова.
Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, и тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег — родной футболист для нас. Всегда говорил, что будем рады видеть его в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!
"как раз школа мини футбола сказывалась" верно подмечено.
"как раз школа мини футбола сказывалась" верно подмечено.
Шатов всегда был техничным игроком, как раз школа мини футбола сказывалась.
Так, что он просто вернулся домой!
Шатов всегда был техничным игроком, как раз школа мини футбола сказывалась.
Так, что он просто вернулся домой!