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Президент «Урала»: «Шатов — родной футболист для нас»

сегодня, 10:09

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возвращение в клуб полузащитника Олега Шатова.

Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, и тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег — родной футболист для нас. Всегда говорил, что будем рады видеть его в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!

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sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:41
Мне кажется Олегу не хватает физики!
протон
протон ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:25
Как я помню еще в Анжи играл при Гусс Хидинке и не плохо показывал игру.
"как раз школа мини футбола сказывалась" верно подмечено.
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:23
Если вы про большой футбол, то да начинал в Урале, а в Урал попал из мини футбольного клуба ВИЗ-Синара (Екатеринбург). Его в возрасте 16 лет взяли в аренду и он после решил свою жизнь связать с футболом.
Шатов всегда был техничным игроком, как раз школа мини футбола сказывалась.
Так, что он просто вернулся домой!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:21
Посмотрите группу Яшина.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:21
https://www.soccer.ru/game/rating-final?team=all
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:18
Это радует, что рады
mzdsmaxp69u2
mzdsmaxp69u2
сегодня в 10:15
Так оно и есть
протон
протон
сегодня в 10:09
Он начинал свою карьеру там
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