Президент «Урала»: «Шатов — родной футболист для нас»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возвращение в клуб полузащитника .

Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, и тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег — родной футболист для нас. Всегда говорил, что будем рады видеть его в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!