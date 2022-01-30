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Альберто: «Приняли в „Зените“ меня очень хорошо, это было видно по тоннелю»

вчера, 22:53

Новичок «Зенита» форвард Юри Альберто поделился мыслями после перехода в петербургский клуб из «Интернасьонала».

Я счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который я получил. Благодарен Богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения! Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен Богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моем клубе — в «Интернасьонале», и сейчас меня ждет новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю.

Я рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться — уже успел почувствовать определенные различия и в интенсивности, и в формате тренировок. Тем не менее я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное — привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнеров на поле.

Наводил ли справки у зенитовских бразильцев перед своим переходом? Нет, но они меня очень тепло приняли, за что я им очень благодарен. Безусловно, я пока не знаю большую часть команды, но то, как бразильцы меня встретили, поможет мне быстро адаптироваться. Большое им спасибо!

Я молодой футболист, мне двадцать лет, и я страстно люблю побеждать. Во мне живет несгибаемый дух бойца, я никогда не сдаюсь на поле и могу пообещать, что буду отдаваться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче.

Приняли меня очень хорошо, это было видно по тоннелю, который устроила команда — я очень хорошо прочувствовал всю их любовь. Но вообще было классно, ребята мне очень помогали, и я надеюсь, что завтра будет так же.

В «Интернасьонале» я играл под одиннадцатым номером, но вообще мой кумир — Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять.

Позднее «Зенит» сообщил, что Альберто будет выступать под номером «9».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:21
Тоннель тоннелью а вот как играть будет
makkie
makkie
вчера в 23:14
Дзюба очень хорошо принял бразильца в тоннеле )))
minai
minai
вчера в 23:13
Судя по спичу, вполне нормальный парень. Надеюсь заиграет в Зените.
Но с Семаком однозначно надо расставаться, физрук до добра не доведёт.
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:08
Вначале тоннель, потом душевая с Дзюбой...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:56
Рад за тебя!
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