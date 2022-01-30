Альберто: «Приняли в „Зените“ меня очень хорошо, это было видно по тоннелю»

Новичок «Зенита» форвард поделился мыслями после перехода в петербургский клуб из «Интернасьонала».

Я счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который я получил. Благодарен Богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения! Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен Богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моем клубе — в «Интернасьонале», и сейчас меня ждет новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю.

Я рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться — уже успел почувствовать определенные различия и в интенсивности, и в формате тренировок. Тем не менее я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное — привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнеров на поле.

Наводил ли справки у зенитовских бразильцев перед своим переходом? Нет, но они меня очень тепло приняли, за что я им очень благодарен. Безусловно, я пока не знаю большую часть команды, но то, как бразильцы меня встретили, поможет мне быстро адаптироваться. Большое им спасибо!

Я молодой футболист, мне двадцать лет, и я страстно люблю побеждать. Во мне живет несгибаемый дух бойца, я никогда не сдаюсь на поле и могу пообещать, что буду отдаваться по максимуму на каждой тренировке и в каждом матче.

Приняли меня очень хорошо, это было видно по тоннелю, который устроила команда — я очень хорошо прочувствовал всю их любовь. Но вообще было классно, ребята мне очень помогали, и я надеюсь, что завтра будет так же.

В «Интернасьонале» я играл под одиннадцатым номером, но вообще мой кумир — Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять.