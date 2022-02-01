Стрепетов: «Пять бразильцев в „Зените“ — запредельная планка»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об уходе из команды, а также поделился своим мнением о новичке петербургской команды .

Уход Азмуна сейчас точно ослабил атаку «Зенита». Была сбалансированная атака, Азмун хорошо вписался в бразильский темп. Конечно, все хотели, чтобы он остался до лета, но пришлось поступить иначе. Уход Азмуна летом был бы красивой историей, он бы точно принес пользу команде в оставшихся матчах. Болельщики очень хорошо относились к нему. Связка Клаудиньо – Азмун здорово себя проявляла, была очень симпатичная атака, конечно. Хочется пожелать Сердару удачи в Германии. Будем внимательно за ним следить. В очередной раз «Зенит» продемонстрировал, что может готовить игроков для следующего шага — игра в Европе.

Не становится ли «Зенит» на путь «Шахтёра» в плане ставки на бразильцев? Конечно, есть такое. Получается так, что в «Зените» образовалась команда в команде. Ранее не получилось с аргентинцами, сейчас сделали ставку на бразильских футболистов. Хочется верить, что «Зенит» приобрел хорошего нападающего. Главное, чтобы он хорошо вписался в команду. Но пять бразильцев в команде — запредельная планка, на мой взгляд.