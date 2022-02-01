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Стрепетов: «Пять бразильцев в „Зените“ — запредельная планка»

сегодня, 12:43

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об уходе Сердара Азмуна из команды, а также поделился своим мнением о новичке петербургской команды Юри Альберто.

Уход Азмуна сейчас точно ослабил атаку «Зенита». Была сбалансированная атака, Азмун хорошо вписался в бразильский темп. Конечно, все хотели, чтобы он остался до лета, но пришлось поступить иначе. Уход Азмуна летом был бы красивой историей, он бы точно принес пользу команде в оставшихся матчах. Болельщики очень хорошо относились к нему. Связка Клаудиньо – Азмун здорово себя проявляла, была очень симпатичная атака, конечно. Хочется пожелать Сердару удачи в Германии. Будем внимательно за ним следить. В очередной раз «Зенит» продемонстрировал, что может готовить игроков для следующего шага — игра в Европе.

Не становится ли «Зенит» на путь «Шахтёра» в плане ставки на бразильцев? Конечно, есть такое. Получается так, что в «Зените» образовалась команда в команде. Ранее не получилось с аргентинцами, сейчас сделали ставку на бразильских футболистов. Хочется верить, что «Зенит» приобрел хорошего нападающего. Главное, чтобы он хорошо вписался в команду. Но пять бразильцев в команде — запредельная планка, на мой взгляд.

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Все комментарии
5yh39b7edgxc
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сегодня в 14:32
Это уже перебор.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:11
Надо ещё пять и будет нормально
lotsman
lotsman
сегодня в 13:40
Бразильский костяк - может получиться не плохо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:30, ред.
Лишь бы карнавалить не затеяли...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:22
Теперь Дзюбу надо оставлять, чтобы держал бразильцев в узде и в случае необходимости устроил им карнавал, не выходя из раздевалки.
112910415
112910415
сегодня в 13:18
у совершенствования нет предела
kust07
kust07
сегодня в 13:13
Невская Бразилия
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:07
В прошлом веке и в нулевых болельщики Зенита говорили, что никогда в команде не будет футболистов с чёрным цветом кожи. В десятых годах этого века болельщики утверждали, что их игроки просто смуглые ребята. Если лимит уберут, то есть шанс увидеть полностью "смуглую" команду.
drug01
drug01
сегодня в 13:01
Такого ещё ге было...
протон
протон
сегодня в 12:54, ред.
Буду с интересом смотреть на их игры в еврокубках. Да и в РПЛ посмотрю.
Спасибо, хоть Петербург привозит ТОПов. Иначе в РПЛ скоро некого будет смотреть.
Надеюсь, в этои ЦСКА подтянется, да и Спартачи тоже. А пока смотрим бразильцев))
протон
протон
сегодня в 12:54
Скажите это Шахтеру.
asraeil
asraeil
сегодня в 12:50
В принципе все правильно сказал...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:46
В очередной раз «Зенит» продемонстрировал, что может готовить игроков для следующего шага — игра в Европе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1301007/azmun-serdar-zenit 01.02.2022
Смешно однако))))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:45
Лиха бед начало... толи еще будет..:)))...даешь все восемь на поле...:)
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