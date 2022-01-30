Гендиректор «Зенита» — о 17 млн евро за Альберто: «Близко к истине»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе нападающего из «Интернасьонала».

Хотел бы прояснить немного по ходу самой сделки. В СМИ назывались самые разные суммы, часто – фантастические. Мы, как принято, конкретные цифры не раскрываем, но хочу сказать, что чаще всего фигурировавшие 17 миллионов евро за трансфер – это очень близко к истине.

При достижении игроком и клубом определенных спортивных результатов предусмотрен ряд бонусов для «Интернасьонала», как и за досрочный переход Юри Альберто в зимнее трансферное окно.

Как я и говорил ранее, средства, полученные за трансфер Азмуна в «Байер», будут компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Альберто уже этой зимой, зарплата Юри ниже, чем у Сердара, и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной.