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Гендиректор «Зенита» — о 17 млн евро за Альберто: «Близко к истине»

вчера, 23:55

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе нападающего Юри Альберто из «Интернасьонала».

Хотел бы прояснить немного по ходу самой сделки. В СМИ назывались самые разные суммы, часто – фантастические. Мы, как принято, конкретные цифры не раскрываем, но хочу сказать, что чаще всего фигурировавшие 17 миллионов евро за трансфер – это очень близко к истине.

При достижении игроком и клубом определенных спортивных результатов предусмотрен ряд бонусов для «Интернасьонала», как и за досрочный переход Юри Альберто в зимнее трансферное окно.

Как я и говорил ранее, средства, полученные за трансфер Азмуна в «Байер», будут компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Альберто уже этой зимой, зарплата Юри ниже, чем у Сердара, и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:35
А что не назвать то? Или еще в конвертах было? Запутались по ходу(((
Брулин
Брулин
сегодня в 00:19
походу после удачного распила прибухнул и полетел комментарии давать ахахаха
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:56
100% да.
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