Джовинко подписал контракт с «Сампдорией»

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вчера, 15:59

Итальянская «Сампдория» на официальном сайте объявила о переходе в команду форварда . Контракт с 35-летним игроком будет действовать до 30 июня текущего года.

📄 | OFFICIAL#Giovinco è blucerchiato: contratto fino al 30 giugno 2022. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 9, 2022

Себастьян присоединился к итальянскому коллективу на правах свободного агента. Ранее футболист покинул «Аль-Хиляль». До выступления за клуб из Саудовской Аравии Джовинко выступал за «Торонто».

После 24 туров «Сампдория» занимает 16-ю позицию в турнирной таблице Серии А.