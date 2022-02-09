ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2021/2022

Джовинко подписал контракт с «Сампдорией»

вчера, 15:59

Итальянская «Сампдория» на официальном сайте объявила о переходе в команду форварда Себастьяна Джовинко. Контракт с 35-летним игроком будет действовать до 30 июня текущего года.

Себастьян присоединился к итальянскому коллективу на правах свободного агента. Ранее футболист покинул «Аль-Хиляль». До выступления за клуб из Саудовской Аравии Джовинко выступал за «Торонто».

После 24 туров «Сампдория» занимает 16-ю позицию в турнирной таблице Серии А.

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Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:19
Возраст конечно не мальчика
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:15
Посмотрим, в какой форме атомный муравей... НО сдается мне, что после скитания по Аль-Хилялям, не в суперской)
протон
протон
вчера в 16:02
Когда-то в нем видели наследника Дель Пьеро…
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:00
Удачи в новом клубе
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