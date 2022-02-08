Зюле объяснил, почему решил подписать контракт с «Боруссией» Д

Защитник «Баварии» , договорившийся о контракте с дортмундской «Боруссией», поделился мыслями о своем решении.

Несколько недель назад я уже решил, что в будущем выступать за дортмундскую «Боруссию». У меня появилось ощущение, что я нужен им как личность и как футболист.

Я был впечатлен тем, как они старались заполучить меня, поэтому я быстро понял, где буду играть.