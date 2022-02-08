Зюле объяснил, почему решил подписать контракт с «Боруссией» Д

Защитник «Баварии» Никлас Зюле, договорившийся о контракте с дортмундской «Боруссией», поделился мыслями о своем решении.
Несколько недель назад я уже решил, что в будущем выступать за дортмундскую «Боруссию». У меня появилось ощущение, что я нужен им как личность и как футболист.
Я был впечатлен тем, как они старались заполучить меня, поэтому я быстро понял, где буду играть.
Зюле перейдет в «Боруссию» по окончании текущего сезона.
Играя за лучший клуб Германии, за который мечтает выступать почти каждый футболист в Германии, в том числе и футболисты дортмундской Боруссии вдруг делает шаг назад. При этом Бавария предлагала ему продление контракта на улучшенных условиях. Но он увидел только желание и это его впечатлило сразу перешёл? А в чём конкретно было желание? В какой сумме? Или уход из Баварии был обусловлен чем то другим.
Играя за лучший клуб Германии, за который мечтает выступать почти каждый футболист в Германии, в том числе и футболисты дортмундской Боруссии вдруг делает шаг назад. При этом Бавария предлагала ему продление контракта на улучшенных условиях. Но он увидел только желание и это его впечатлило сразу перешёл? А в чём конкретно было желание? В какой сумме? Или уход из Баварии был обусловлен чем то другим.