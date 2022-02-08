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Зюле объяснил, почему решил подписать контракт с «Боруссией» Д

вчера, 16:22

Защитник «Баварии» Никлас Зюле, договорившийся о контракте с дортмундской «Боруссией», поделился мыслями о своем решении.

Несколько недель назад я уже решил, что в будущем выступать за дортмундскую «Боруссию». У меня появилось ощущение, что я нужен им как личность и как футболист.

Я был впечатлен тем, как они старались заполучить меня, поэтому я быстро понял, где буду играть.

Зюле перейдет в «Боруссию» по окончании текущего сезона.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:08
Боруссия увела зюле, кто следующий?
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:59
Все грамотно рассудил
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:40
Ой, лукавит Зюле, ой лукавит!
Играя за лучший клуб Германии, за который мечтает выступать почти каждый футболист в Германии, в том числе и футболисты дортмундской Боруссии вдруг делает шаг назад. При этом Бавария предлагала ему продление контракта на улучшенных условиях. Но он увидел только желание и это его впечатлило сразу перешёл? А в чём конкретно было желание? В какой сумме? Или уход из Баварии был обусловлен чем то другим.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:26
всё срослось короче
shlomo
shlomo
вчера в 16:23
Правильное решение принял...удачи!
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