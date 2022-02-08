ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыГермания. Бундеслига 2021/2022

Агент Зюле о «Боруссии»: «Были и другие варианты с более высокой зарплатой»

вчера, 08:20

Фолькер Штрут, агент защитника «Баварии» Никласа Зюле, рассказал о решении игрока бесплатно перейти в «Боруссию Дортмунд» летом.

Никлас имел и другие варианты, в том числе и с более высокой зарплатой.

Он очень быстро принял решение после первого контакта с «Боруссией». Я впечатлился его решительностью в этом вопросе.

Все новости
Зюле объяснил, почему решил подписать контракт с «Боруссией» Д
Вчера, 16:22
Джовинко прибыл на медосмотр в «Сампдорию»
Вчера, 15:44
ОфициальноАри продолжит карьеру в «Атлетико Сеаренсе», которым он владеет
Вчера, 11:27
СлухиМонкайола может перейти в «Арсенал»
07 февраля
Официально«Боруссия» Д анонсировала трансфер Зюле
07 февраля
ОфициальноКалинич покинул «Верону» и вернулся в «Хайдук»
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Adolf33 (раскрыть)
вчера в 14:17
А в Боруссии Д курорт, что ли получается?
Adolf33
Adolf33 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 13:52
Есть и 3-й вариант. Я думаю, что это уровень постоянной готовности. Не все выдерживают высокие требования топ клубов.
протон
протон
вчера в 13:45
Вот многие не понимают, почему именно БД, поясню
Немцы в основном не любят уезжать за границу, да как и испанцы в принципе с англичанами, и итальянцами!
Многие спрашивают, зачем переходить в БД, когда есть БАВАРИЯ? А смысл ему сидеть в том клубе, где его не ценят? Вот спросите себя, вы бы стали сидеть на своём рабочем месте, если бы вас начальство пилило постоянно и не уважало? Я думаю, что нет! Футбол- это тоже работа! И сама атмосфера в коллективе на многое влияет! А всякие трофеи это уже вторичное…
тем более Зюле уже выиграл все, что возможно было! Смысл ему и дальше сидеть в Баварии и брать год за годом уже обесценившиеся салатницы?
И снова, многие пишут, « выбрал легкий путь» я дурею с вас… а Левандовски как там? Не легкий путь выбрал? Играет в чемпе, где уже в начале сезона известен победитель… и играет ни за какой-нибудь Дортмунд, а за Баварию!
Когда его зовут в Испанию, Англию, продлевает контракт с Баварией… вот что значит легкий путь!
dadrail
dadrail
вчера в 11:37
Наверное все правильно сделал
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:47
Когда игрок играет в топ клубе, ему предлагают хороший контракт, но он уходит в команду ниже уровнем, всегда возникает вопрос: "Почему?".
Вариантов здесь не много. Это либо конфликт с кем-нибудь в клубе, либо банально деньги.
ОПС
ОПС
вчера в 09:32
Может и к лучшему.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:51
Этот будет полезен
y327ua43pxex
y327ua43pxex
вчера в 08:41
Боруссия - хороший выбор
Gahi
Gahi
вчера в 08:22
Молодцы, главное результат и удачи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100