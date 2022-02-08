Агент Зюле о «Боруссии»: «Были и другие варианты с более высокой зарплатой»

Фолькер Штрут, агент защитника «Баварии» , рассказал о решении игрока бесплатно перейти в «Боруссию Дортмунд» летом.

Никлас имел и другие варианты, в том числе и с более высокой зарплатой.

Он очень быстро принял решение после первого контакта с «Боруссией». Я впечатлился его решительностью в этом вопросе.