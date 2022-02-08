Агент Зюле о «Боруссии»: «Были и другие варианты с более высокой зарплатой»

Фолькер Штрут, агент защитника «Баварии» Никласа Зюле, рассказал о решении игрока бесплатно перейти в «Боруссию Дортмунд» летом.
Никлас имел и другие варианты, в том числе и с более высокой зарплатой.
Он очень быстро принял решение после первого контакта с «Боруссией». Я впечатлился его решительностью в этом вопросе.
Немцы в основном не любят уезжать за границу, да как и испанцы в принципе с англичанами, и итальянцами!
Многие спрашивают, зачем переходить в БД, когда есть БАВАРИЯ? А смысл ему сидеть в том клубе, где его не ценят? Вот спросите себя, вы бы стали сидеть на своём рабочем месте, если бы вас начальство пилило постоянно и не уважало? Я думаю, что нет! Футбол- это тоже работа! И сама атмосфера в коллективе на многое влияет! А всякие трофеи это уже вторичное…
тем более Зюле уже выиграл все, что возможно было! Смысл ему и дальше сидеть в Баварии и брать год за годом уже обесценившиеся салатницы?
И снова, многие пишут, « выбрал легкий путь» я дурею с вас… а Левандовски как там? Не легкий путь выбрал? Играет в чемпе, где уже в начале сезона известен победитель… и играет ни за какой-нибудь Дортмунд, а за Баварию!
Когда его зовут в Испанию, Англию, продлевает контракт с Баварией… вот что значит легкий путь!
Немцы в основном не любят уезжать за границу, да как и испанцы в принципе с англичанами, и итальянцами!
Многие спрашивают, зачем переходить в БД, когда есть БАВАРИЯ? А смысл ему сидеть в том клубе, где его не ценят? Вот спросите себя, вы бы стали сидеть на своём рабочем месте, если бы вас начальство пилило постоянно и не уважало? Я думаю, что нет! Футбол- это тоже работа! И сама атмосфера в коллективе на многое влияет! А всякие трофеи это уже вторичное…
тем более Зюле уже выиграл все, что возможно было! Смысл ему и дальше сидеть в Баварии и брать год за годом уже обесценившиеся салатницы?
И снова, многие пишут, « выбрал легкий путь» я дурею с вас… а Левандовски как там? Не легкий путь выбрал? Играет в чемпе, где уже в начале сезона известен победитель… и играет ни за какой-нибудь Дортмунд, а за Баварию!
Когда его зовут в Испанию, Англию, продлевает контракт с Баварией… вот что значит легкий путь!
Вариантов здесь не много. Это либо конфликт с кем-нибудь в клубе, либо банально деньги.
Вариантов здесь не много. Это либо конфликт с кем-нибудь в клубе, либо банально деньги.