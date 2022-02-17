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ПСЖ планирует подписать Роналду летом

вчера, 15:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.

Парижане рассматривают вариант с подписанием португальца в летнее трансферное окно. Криштиану может согласиться на данный трансфер, если МЮ не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Если этот переход состоится, Роналду будет выступать в ПСЖ вместе с Лионелем Месси.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 18:43
видимо в ПСЖ некому пенальти бить.......
амурец
амурец
вчера в 17:57
Будет интересно
112910415
112910415
вчера в 17:32
маркетинг - наше всё !
3ton
3ton
вчера в 16:36
Истерика будет ,если Роналду не будет главной звездой и игроком в команде. 😂😂😂
Для ПСЖ - это потоп
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:34
Не верится, что это реально.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:32
Конечно это будет интересно посмотреть Месси и Роналду в одной команде, но есть свои НО в этой истории.
Ну во первых как они уживутся в одной команде, во вторых в последнее время эта пара не показывает тот футбол к которому все привыкли. Ну и конечно возраст.
В одном ПСЖ выиграет точно, это в рекламе, такого ажиотажа, который будет неверное не было за всю их карьеру.
И конечно знаменитый рисунок в тему!
sash71
sash71
вчера в 16:31
Шейхи решили из клуба сотворить эдакий анекдот, совместить не совместимое. Гибрид Реала и Барселоны походу будет называться ПСЖ.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 16:25
Только если на смену воротчику..
particular
particular
вчера в 16:22, ред.
Публика вправе ожидать подключение президентов Франции для урегулирования ситуации с кандидатурой в ПСЖ 😉
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:19
А для полноты картины Артемку туда!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:11
И будет команда самых дорогих стариканов в истории.. А ЛЧ им все равно не взять..
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:03
Ну вот ....
Конец сказочке и помрут они в один день.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:54
Лучше голодающих накормите на эти деньги
1 984
1 984
вчера в 15:46
Роналду с Месси в одной команде... Ни к чему хорошему это не приведёт... Впрочем, так ПСЖ и надо...
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:33
Месси,Роналду,Камерунский Эму-три лодыря в одной команде?-Это перебор!!!
beefs
beefs
вчера в 15:32
это уже перебор...
4RT
4RT ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:26
Предётся строить три раздевалки
Sylpheed
Sylpheed ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:25
Согласен с Вами на счет возраста. Но я бы на это с удовольствием посмотрел!
4RT
4RT
вчера в 15:25
Двух граблей мало, давайте третьи
протон
протон
вчера в 15:20
Это все, конечно, хорошо. Но Месси 35, а Роналду 37. Все таки, когда вся атака состоит из возрастных игроков, пусть и такого уровня, это не очень хорошо. Даже Неймару уже 30.
Ну и Левандовского с Салахом тогда уж до кучи.
протон
протон
вчера в 15:19
Лео и Криш в одной команде? На такое я бы посмотрел!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:19
Что ли для компании.
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