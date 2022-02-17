ПСЖ планирует подписать Роналду летом

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вчера, 15:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в ПСЖ .

Парижане рассматривают вариант с подписанием португальца в летнее трансферное окно. Криштиану может согласиться на данный трансфер, если МЮ не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.