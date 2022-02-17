ПСЖ планирует подписать Роналду летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ.
Парижане рассматривают вариант с подписанием португальца в летнее трансферное окно. Криштиану может согласиться на данный трансфер, если МЮ не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Если этот переход состоится, Роналду будет выступать в ПСЖ вместе с Лионелем Месси.
Ну во первых как они уживутся в одной команде, во вторых в последнее время эта пара не показывает тот футбол к которому все привыкли. Ну и конечно возраст.
В одном ПСЖ выиграет точно, это в рекламе, такого ажиотажа, который будет неверное не было за всю их карьеру.
И конечно знаменитый рисунок в тему!
Ну во первых как они уживутся в одной команде, во вторых в последнее время эта пара не показывает тот футбол к которому все привыкли. Ну и конечно возраст.
В одном ПСЖ выиграет точно, это в рекламе, такого ажиотажа, который будет неверное не было за всю их карьеру.
И конечно знаменитый рисунок в тему!