«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание Антони из «Аякса»

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16 февраля 2022, 22:15

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить свой интерес к вингеру «Аякса» этим летом, сообщает Goal со ссылкой на 90min.

МЮ намерен выйти на трансферный рынок с целью подписать игрока атаки, поскольку будущее остается неясным после его ареста в прошлом месяце.