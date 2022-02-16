«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание Антони из «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить свой интерес к вингеру «Аякса» Антони этим летом, сообщает Goal со ссылкой на 90min.
МЮ намерен выйти на трансферный рынок с целью подписать игрока атаки, поскольку будущее Мэйсона Гринвуда остается неясным после его ареста в прошлом месяце.
Антони давно находится в списке трансферных целей «Юнайтед», однако «Манчестер Сити», «Ливерпуль», ПСЖ и «Челси» также связывались слухами с 21-летним футболистом, который в этом сезоне забил 11 голов и отдал 8 результативных передач за «Аякс».