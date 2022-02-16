«Тоттенхэм» не собирается вновь подписывать Бэйла

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16 февраля 2022, 23:48

«Тоттенхэм» не будет снова подписывать вингера , когда его контракт с «Реалом» истечет этим летом, сообщает Goal со ссылкой на Football.london.

Соглашение 32-летнего валлийца с мадридским клубом истекает в конце сезона, и в СМИ появились предположения, что он может вернуться в стан «шпор». Прошлый сезон Бэйл провел в «Тоттенхэме» на правах аренды.

По информации источника, «шпоры» не собираются возвращать Гарета. Помимо прошлого сезона Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007-го по 2013 год.

Недавно Карло Анчелотти высказался о будущем Бэйла в «Реале».