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«Тоттенхэм» не собирается вновь подписывать Бэйла

16 февраля 2022, 23:48

«Тоттенхэм» не будет снова подписывать вингера Гарета Бэйла, когда его контракт с «Реалом» истечет этим летом, сообщает Goal со ссылкой на Football.london.

Соглашение 32-летнего валлийца с мадридским клубом истекает в конце сезона, и в СМИ появились предположения, что он может вернуться в стан «шпор». Прошлый сезон Бэйл провел в «Тоттенхэме» на правах аренды.

По информации источника, «шпоры» не собираются возвращать Гарета. Помимо прошлого сезона Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007-го по 2013 год.

Недавно Карло Анчелотти высказался о будущем Бэйла в «Реале».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:02
всё хорошо в меру
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:49
Ну правильно! Тоттенхэм футбольный клуб. Зачем ему гольфисты?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:20
Пусть на Родину в Уэльс едет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:37
А он уже размечтался вернуться
vtqmhw7xne7f
vtqmhw7xne7f
вчера в 04:58
Ну и правильно
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:44
Конте значит не видет его в команде.
Cat01
Cat01
16 февраля в 23:58
Значит не нужен
drug01
drug01
16 февраля в 23:57
Верное решение
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