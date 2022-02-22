Экс-директор «Барселоны» рассказал, кого из игроков пытался подписать клуб

Бывший директор «Барселоны» Рамон Планес рассказал, каких футболистов пыталась подписать каталонская команда.

Лаутаро Мартинес был очень, очень близок к переходу. Ситуация изменилась из-за ковида. Мы провели много встреч с его агентами и директорами «Интера» до пандемии, которая изменила футбол на экономическом уровне.

Влахович действительно силен. Мы хотели подписать с ним контракт на правах аренды два года назад.

Локателли — идеальный игрок для «Барселоны», но «Ювентус» — важный клуб, и в конце концов мы его не заполучили.