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Экс-директор «Барселоны» рассказал, кого из игроков пытался подписать клуб

22 февраля 2022, 17:47

Бывший директор «Барселоны» Рамон Планес рассказал, каких футболистов пыталась подписать каталонская команда.

Лаутаро Мартинес был очень, очень близок к переходу. Ситуация изменилась из-за ковида. Мы провели много встреч с его агентами и директорами «Интера» до пандемии, которая изменила футбол на экономическом уровне.

Влахович действительно силен. Мы хотели подписать с ним контракт на правах аренды два года назад.

Локателли — идеальный игрок для «Барселоны», но «Ювентус» — важный клуб, и в конце концов мы его не заполучили.

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kasyak7
kasyak7
22 февраля в 20:15
Локателли не помешал бы Барсе
sv_1969
sv_1969 ответ Mangur (раскрыть)
22 февраля в 18:44
У Барсы просто не было шансов подписать его))
idres
idres
22 февраля в 18:44
Ну ту хотелку надо немного поубавить
Mangur
Mangur
22 февраля в 17:55
Дзюба отказался от перехода в Барсу
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