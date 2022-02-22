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«Бавария» заинтересована в трансфере защитника «Торино» Бремера

22 февраля 2022, 17:24

«Бавария» заинтересовалась защитником «Торино» Глейсоном Бремером.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг утверждает, что мюнхенский клуб пока не делал конкретных предложений. Однако переговоры между сторонами складываются хорошо.

Отмечается, что сам Бремер, которым также интересуется «Ювентус», хочет покинуть «Торино» летом, так как хочет сделать следующий шаг в своей карьере.

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Все комментарии
Борислaв
Борислaв
22 февраля в 18:52
Ну немцы просто так не будут интересоваться
Байкал-38
Байкал-38
22 февраля в 18:14
Хочется в более именитом клубе играть, похвально.
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 17:37
Знают кого надо брать!
Пришел в Торино в октябре 2018 года при стоимости всего 2 млн . На данный момент портал трансфермаркет оценивает его в 20 млн , что в принципе не дорого для таких команд как Юве или Бавария . Левша обладает хорошим первым пасом и неплохо играет головой! Учитывая что контракт заканчивается у него 30 июня 2024 года за бесценок взять его не получится! Думаю в следующее ТО мы увидим его в другом клубе! Удачи!
1 984
1 984
22 февраля в 17:34
Надо договариваться.
протон
протон
22 февраля в 17:30
Был такой хороший игрок Андреас Бреме (в финале ЧМ-90 забил решающий пенальти в финале аргам), вот его хотелось видеть в Вердере в 90-ые.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 17:27
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