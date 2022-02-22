«Бавария» заинтересована в трансфере защитника «Торино» Бремера

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22 февраля 2022, 17:24

«Бавария» заинтересовалась защитником «Торино» .

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг утверждает, что мюнхенский клуб пока не делал конкретных предложений. Однако переговоры между сторонами складываются хорошо.

Отмечается, что сам Бремер, которым также интересуется «Ювентус», хочет покинуть «Торино» летом, так как хочет сделать следующий шаг в своей карьере.