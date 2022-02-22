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«Шеффилд» мог подписать Дрогба за 100 000 фунтов стерлингов в 2001 году

сегодня, 00:14

Бывший главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Нил Уорнок рассказал, что в начале 2000-х его клуб мог подписать легенду «Челси» Дидье Дрогба.

Мой бывший игрок Лоран Д'Жаффо в начале 2000-х сказал мне: «Я видел для тебя игрока во втором дивизионе Франции, он очень хорош, его стоимость 100 000 фунтов стерлингов».

Я ответил: «100 000 фунтов стерлингов? Это слишком много для игрока второго дивизиона Франции. Как его зовут?» Он сказал: «Дрогба».

Я заверил, что мы не можем заплатить 100 000 фунтов стерлингов за футболиста из Лиги 2. Но вы все знаете, что в конце концов произошло с Дрогба. Это была моя самая большая упущенная возможность в карьере.

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Gahi
Gahi
сегодня в 04:56
Разные бывают случаи вот Московское "Динамо" в январе 2005 года пригласила из Бразилии Тиаго Силву который стал игроком московского «Динамо», подписав контракт сроком на 3 года, с возможностью продления ещё на 2. Сумма трансфера не превышала 1 миллион долларов. Получил игровой номер «84». Здесь однако сыграть не сумел, так как вскоре простудился, а ещё через пару недель заболел туберкулёзом и пролежал в больнице полгода. Тогда врачи команды очень вовремя помогли и оказали помощь. И все рады, что Тиагу в возрасти 37 лет продолжает мощно играет до сих пор в сборной Бразилии и после ПСЖ в "Челси" в этом году в финале Клубного Чемпионата Мира был признан лучшим игроком финала. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02
И для чего эта бесполезная информация двадцати летней давности 🤔🤷‍♂️
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 00:41
Сколько таких упущенных возможностей практически у всех клубов...Знать бы прикуп, как говорится...
протон
протон
сегодня в 00:38
Это и хорошо. Дрогба легенда Челси.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:36
Мог но не подписал!
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