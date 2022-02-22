«Шеффилд» мог подписать Дрогба за 100 000 фунтов стерлингов в 2001 году

Бывший главный тренер «Шеффилд Юнайтед» рассказал, что в начале 2000-х его клуб мог подписать легенду «Челси» .

Мой бывший игрок Лоран Д'Жаффо в начале 2000-х сказал мне: «Я видел для тебя игрока во втором дивизионе Франции, он очень хорош, его стоимость 100 000 фунтов стерлингов».

Я ответил: «100 000 фунтов стерлингов? Это слишком много для игрока второго дивизиона Франции. Как его зовут?» Он сказал: «Дрогба».

Я заверил, что мы не можем заплатить 100 000 фунтов стерлингов за футболиста из Лиги 2. Но вы все знаете, что в конце концов произошло с Дрогба. Это была моя самая большая упущенная возможность в карьере.