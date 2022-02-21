«Реал» поставил ультиматум Мбаппе .

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вчера, 23:54

Продолжается история с потенциальным переходом нападающего ПСЖ в «Реал».

Мадридский клуб устал ждать ответа от форварда, «сливочным» не нравится неопределённость Мбаппе в вопросе с возможным трансфером.

«Реал» уведомил Килиана, что у него есть последний шанс перейти в команду из Мадрида — только этим летом на правах свободного агента. Если этого не произойдёт, в будущем «Реал» не будет предпринимать попытки подписать Мбаппе.