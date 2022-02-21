«Реал» поставил ультиматум Мбаппе .

Продолжается история с потенциальным переходом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал».
Мадридский клуб устал ждать ответа от форварда, «сливочным» не нравится неопределённость Мбаппе в вопросе с возможным трансфером.
«Реал» уведомил Килиана, что у него есть последний шанс перейти в команду из Мадрида — только этим летом на правах свободного агента. Если этого не произойдёт, в будущем «Реал» не будет предпринимать попытки подписать Мбаппе.
Непонятные истории постоянно вбрасывают СМИ о дальнейшей судьбе Килиана Мбаппе. То его за большие деньги 💰 💰 💰 говорят о продлении контракта с ПСЖ. То он уже даже летал этим летом в Мадрид и уже даже дал официальное согласие руководству Реала, что по окончании сезона перейдёт в Реал бесплатно. Теперь включились все французские знаменитости уговаривать его остаться в ПСЖ, даже в плоть до президента Франции Макрона . Но я думаю если уже он отказывается за огромную зарплату которую ему предлагали шейхи остаться в Париже , то скорее всего он уже для себя решил перейти в клуб мечты своего детства Реал . А эта вся шумиха и сплетни всегда были и будут вокруг таких игроков как Мбаппе. Так что всё это уже не имеет никакого значения и смысла постоянно обсуждать то что он для себя уже давно решил. Мбаппе идёт чётко за мечтой своего детства играть в одном из самых титулованных клубов в мировой истории футбола ⚽️ . Да и сравнивать чемпионат Испании и Франции думаю даже не стоит. Имена Барселоны и Реала говорят сами за себя, это топ клубы и играть в таком чемпионате где есть такие клубы, и есть мечта !
Дождёмся конца чемпионата Франции и всё встанет на свои места. Всем Добра !!!
Непонятные истории постоянно вбрасывают СМИ о дальнейшей судьбе Килиана Мбаппе. То его за большие деньги 💰 💰 💰 говорят о продлении контракта с ПСЖ. То он уже даже летал этим летом в Мадрид и уже даже дал официальное согласие руководству Реала, что по окончании сезона перейдёт в Реал бесплатно. Теперь включились все французские знаменитости уговаривать его остаться в ПСЖ, даже в плоть до президента Франции Макрона . Но я думаю если уже он отказывается за огромную зарплату которую ему предлагали шейхи остаться в Париже , то скорее всего он уже для себя решил перейти в клуб мечты своего детства Реал . А эта вся шумиха и сплетни всегда были и будут вокруг таких игроков как Мбаппе. Так что всё это уже не имеет никакого значения и смысла постоянно обсуждать то что он для себя уже давно решил. Мбаппе идёт чётко за мечтой своего детства играть в одном из самых титулованных клубов в мировой истории футбола ⚽️ . Да и сравнивать чемпионат Испании и Франции думаю даже не стоит. Имена Барселоны и Реала говорят сами за себя, это топ клубы и играть в таком чемпионате где есть такие клубы, и есть мечта !
Дождёмся конца чемпионата Франции и всё встанет на свои места. Всем Добра !!!