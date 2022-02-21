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«Реал» поставил ультиматум Мбаппе

вчера, 23:54

Продолжается история с потенциальным переходом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал».

Мадридский клуб устал ждать ответа от форварда, «сливочным» не нравится неопределённость Мбаппе в вопросе с возможным трансфером.

«Реал» уведомил Килиана, что у него есть последний шанс перейти в команду из Мадрида — только этим летом на правах свободного агента. Если этого не произойдёт, в будущем «Реал» не будет предпринимать попытки подписать Мбаппе.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 04:59
Думаю после ответного матча ЛЧ мы всё и узнаем. Возможно, Килиан не хочет наколять обстановку и не портить атмосферу в команде перед таким важным матчем. Вот если после этого он не даст окончательный ответ, тогда можно и ставить "ультиматомы"....ведь и Реал можно понять, скоро лето, и лиди занимающиеся комплектацией состава должны заранее знать, на кого они будут тратить деньги и сколько.....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:26
«Реал» поставил ультиматум Мбаппе .
Непонятные истории постоянно вбрасывают СМИ о дальнейшей судьбе Килиана Мбаппе. То его за большие деньги 💰 💰 💰 говорят о продлении контракта с ПСЖ. То он уже даже летал этим летом в Мадрид и уже даже дал официальное согласие руководству Реала, что по окончании сезона перейдёт в Реал бесплатно. Теперь включились все французские знаменитости уговаривать его остаться в ПСЖ, даже в плоть до президента Франции Макрона . Но я думаю если уже он отказывается за огромную зарплату которую ему предлагали шейхи остаться в Париже , то скорее всего он уже для себя решил перейти в клуб мечты своего детства Реал . А эта вся шумиха и сплетни всегда были и будут вокруг таких игроков как Мбаппе. Так что всё это уже не имеет никакого значения и смысла постоянно обсуждать то что он для себя уже давно решил. Мбаппе идёт чётко за мечтой своего детства играть в одном из самых титулованных клубов в мировой истории футбола ⚽️ . Да и сравнивать чемпионат Испании и Франции думаю даже не стоит. Имена Барселоны и Реала говорят сами за себя, это топ клубы и играть в таком чемпионате где есть такие клубы, и есть мечта !
Дождёмся конца чемпионата Франции и всё встанет на свои места. Всем Добра !!!
SNIPЕR
SNIPЕR
сегодня в 01:13
Реал верно все делает.Если Мбаппе примет контракт от ПСЖ на 50-60 лямов, то Реал впредь не будет его покупать, и просто купит Холланда.
drug01
drug01
сегодня в 00:53
Надо подождать
протон
протон ответ Навзир (раскрыть)
сегодня в 00:44
Реал поставил. В прошлом году уже первый ставили ультиматум
протон
протон
сегодня в 00:43
Этот ультиматум уже по счету второй от Реала.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:39
Всё больше склоняюсь к тому, что Килиан останется в Париже.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:12
В заголовке ультиматум предъявляет ПСЖ, а в статье, похоже, всё-таки это делает Реал. В принципе Реал понять можно. Нужна определённость от Мбаппе. Он повзрослел и уже вполне может сам решить где ему продолжить карьеру. Уверен, что в Реале он пойдёт на повышение и будет прогрессировать, так как конкуренция в Ла Лиге сумасшедшая и несравнимая с Лигой 1, где ему уже просто скучно. Киллиану надо давать согласие на переход в Реал. Непонятно, что ему мешало до сих пор это сделать. Он отказывает очередной раз ПСЖ в новом контракте, но никак не решится на переход в Мадрид. Что его может смущать? Непонятно. Видится, что вскоре он всё же решится и долгожданный трансфер состоится, чего бы очень хотелось. Думается в Реале талант Мбаппе засверкает ещё ярче новыми красками и он станет главной суперзвездой европейского футбола.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:10
Всё таки Реал поставил ультиматум а не псж.
FruttyPups
FruttyPups ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:09
исправили.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:07
В заголовке , скорее всего Реал а не ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе.
амурец
амурец
сегодня в 00:05
И правильно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:02, ред.
Всё правильно сказано. Деньги ПСЖ 💰 или мечта детства Реал !!!
Навзир
Навзир
вчера в 23:58
Так ПСЖ поставил ультиматум,или всё таки реал?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:57
Ну ну.
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