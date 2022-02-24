2 матча 19-го тура РПЛ официально перенесены

Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз сообщают, что матчи 19-го тура РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.
Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, где в связи с распоряжением Росавиации приостановлена работа аэропортов, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно.
Календарь матчей 19-го тура РПЛ
26 февраля (суббота)
14:00 «Нижний Новгород» – «Урал»
14:00 «Химки» – «Динамо»
16:30 «Сочи» – «Арсенал»
19:00 «Спартак» – ЦСКА
27 февраля (воскресенье)
19:00 «Ахмат» – «Уфа»
28 февраля (понедельник)
19:00 «Зенит» – «Рубин»