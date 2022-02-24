2 матча 19-го тура РПЛ официально перенесены

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вчера, 23:30

Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз сообщают, что матчи 19-го тура РПЛ , запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, где в связи с распоряжением Росавиации приостановлена работа аэропортов, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно.

Календарь матчей 19-го тура РПЛ

26 февраля (суббота)

14:00 «Нижний Новгород» – «Урал»

14:00 «Химки» – «Динамо»

16:30 «Сочи» – «Арсенал»

19:00 «Спартак» – ЦСКА

27 февраля (воскресенье)

19:00 «Ахмат» – «Уфа»

28 февраля (понедельник)

19:00 «Зенит» – «Рубин»