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2 матча 19-го тура РПЛ официально перенесены

вчера, 23:30

Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз сообщают, что матчи 19-го тура РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, где в связи с распоряжением Росавиации приостановлена работа аэропортов, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно.

Календарь матчей 19-го тура РПЛ

26 февраля (суббота)
14:00 «Нижний Новгород» – «Урал»
14:00 «Химки» – «Динамо»
16:30 «Сочи» – «Арсенал»
19:00 «Спартак» – ЦСКА

27 февраля (воскресенье)
19:00 «Ахмат» – «Уфа»

28 февраля (понедельник)
19:00 «Зенит» – «Рубин»

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