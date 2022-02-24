У Петербурга отнимут финал ЛЧ, «Спартак» и «Зенит» исключат из ЛЕ. Изучаем последствия для российского футбола

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сегодня, 17:57

Без санкций не обойдется.

Спецоперация российских войск на Украине вне всяких сомнений окажет (и уже оказывает) влияние на футбольный мир. «Соккер.ру» рассматривает аспекты и события, связанные с российским футболом, которые могут претерпеть изменения.

Приостановка Российской Премьер-Лиги

Вероятность: низкая

Как минимум в ближайшую неделю будут закрыты 12 аэропортов в приграничных регионах России, в частности, не будет рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону. Такая ситуация серьезно усложняет логистику для футбольных команд, но не является непреодолимой. В крайнем случае будут перенесены отдельные матчи, но турнир приостанавливать на сегодняшний день никто не собирается.

Другое дело, что в футбол играют не роботы, а люди, которые беспокоятся о безопасности себя и своих близких, а многие легионеры весьма поверхностно знакомы с ситуацией или получают информацию из источников, нагнетающих панику. Кто-то откажется выходить на поле, кто-то захочет уехать, кому-то просто потребуется время, чтобы прийти в себя — наверняка зафиксируем метаморфозы с составами в первых весенних турах.

Исключение российских клубов из еврокубков

Вероятность: средняя

По крайней мере, в УЕФА не стали пороть горячку: сегодняшний матч между «Бетисом» и «Зенитом» пройдет по расписанию. Но это гостевая игра, да и времени на принятия взвешенного решения не было, поэтому действуют по намеченному расписанию. «Зенит» постарается выйти в 1/8 финала Лиги Европы, куда уже пробился «Спартак» как победитель группы. Но точно ли «красно-белые» сыграют в плей-офф?

У УЕФА нет объективных причин наказывать футбольные клубы из России, тем более организация старается держать публичную дистанцию от политики. Не думаю, что исключение «Спартака» и «Зенита» будет обсуждаться всерьез, при этом могут заставить играть домашние матчи на нейтральных полях. Это уже более вероятно.

Не ждем, что УЕФА отдаст прямой приказ об исключении российских клубов, но, к примеру, условия дальнейшего участия в еврокубках могут показаться унизительными и необязательно будут приняты. Не думаю, что клубы РПЛ попадут под жесткие санкции УЕФА , но и полностью исключать негативные сценарии нельзя.

Перенос стыковых матчей сборной России за право сыграть на ЧМ -2022

Вероятность: высокая

24 марта в Москве должна пройти 1/2-я плей-офф, победитель которого получит путевку в Катар: Россия принимает Польшу. В случае победы сборная России сыграет дома в финале плей-офф с победителем пары Чехия — Швеция. Польский футбольный союз еще 22 февраля обратился в ФИФА с просьбой прояснить ситуацию с организацией проведения матча в Москве:

Следует подчеркнуть, что роль Польского футбольного союза как спортивного объединения заключается в обеспечении польским футболистам оптимальных условий для подготовки и выступления в международных матчах. Впрочем, осознавая потенциальные риски, связанные с нынешней ситуацией, мы рассчитываем на позицию ФИФА . Это касается не только сборной Польши, но и сборных Швеции или Чехии, которые потенциально могут встретиться с Россией в Москве финале плей-офф.

УЕФА и ФИФА — разные организации, и хотя Европейский футбольный союз входит в мировую организацию, у исполкома УЕФА есть право на независимые решения. Это к тому, что по клубам в еврокубках и сборной в отборе ЧМ -2022 могут быть разные решения, у каждой организации своя логика.

Учитывая, что место проведения стыковых матчей чемпионата мира не является «исконным», а досталось нам в результате жеребьевки, у ФИФА есть основания пересмотреть этот момент в связи с объективными логистическими трудностями, которые есть на сегодняшний день.

Но об исключении сборной России из числа участников стыковых матчей чемпионата мира речи не идет, если только подобное решение не будет принято на нашей стороне под давлением неких обстоятельств, но перенос встреч из Москвы на поля соперников — вполне вероятный исход. Конечно, зависит и от того, как будет развиваться вооруженный конфликт в ближайшие дни и недели.

Перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Вероятность: близка к 100%

Завтра состоится внеочередное заседание исполкома УЕФА , на котором будет решаться вопрос с проведением финала Лиги чемпионов 2021/22. Изначально Санкт-Петербург должен был принять финал 2021 года, но из-за коронавируса график финалов «съехал», в результате чего очередь «Газпром Арены» должна была наступить в 2022 году. Скорее всего, финала в России теперь не будет.