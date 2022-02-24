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Два матча РПЛ могут быть перенесены из-за конфликта на Украине

вчера, 09:42

Росавиация сообщает о том, что «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 03:45 часов полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены». Ограничения введены вплоть до 03:45 часов 2 марта.

Сообщается, что временно приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Это может означать, что матчи 19-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» (оба — 27 февраля) могут быть перенесены.

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