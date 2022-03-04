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«Сейчас Fan ID будет максимально актуален». Терюшков — о словах Салиховой

вчера, 16:41

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил спутнице владельца «Спартака» Зареме Салиховой, которая заявила: «Призываю приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны командам как никогда».

Закон вступает в силу с 1 июня. Но в сложившейся ситуации безопасность как никогда должна выходить на первые планы. Так что закон сейчас будет максимально актуален. Однако решение по списку мероприятий, на котором будет работать персонифицированная карта, правительство еще не вынесло.

У нас стадионы команд РПЛ максимально оборудованы технической частью, их надо только «докрутить». Но опять же – решение, на каких мероприятиях система будет использовать персонифицированную карту, принимает правительство – Минспорт. От них будет зависеть, с какой даты нужно будет наличие этой карты.

Может ли Минспорта отложить запуск системы Fan ID? Безусловно, это может произойти и позднее.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 01:02
Бред ! Фанат не преступник ! Сколько в последние годы хожу на футбол ,ни разу не видел драк . На улице в тысячу раз в этом плане опасней . Ни разу никому ничего из простых болельщиков не угрожало . Мат ? Он в России был ,есть и будет ! Мат он везде : в транспорте ,на улицах ,в магазинах ,и даже от женского пола и от детей его слышно . Его нет только в музеях , театрах и во сне . От него никуда не деться ! А по поводу файеров - это уже к правоохранительным органам ! Хреново значит обыскивают ! Им пусть талоны за плохую работу и пробивают .
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:21
Я полагаю, что речь идёт о процедуре отстранения злостных нарушителей правил: пиротехника, мат, драки и прочее. Что-то вроде бывшего талона к водительским правам: две дырки - предупреждение, а третья - лишение прав. К тому же, сколько бы не было на стадионе полиции, а правовая основа их действиям должна быть. Пока стадионы, по факту - зоны свободные от закона. То, что хулигану не сойдёт с рук даже на улице, он спокойно может творить на стадионе.
112910415
112910415
вчера в 18:59
однако ... страшно далеки они от народа
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ a3r3v3 (раскрыть)
вчера в 18:25
Вот-вот ! С их депутатской неприкосновенностью ,он и до Варшавы могут дойти ,не то что до Киева ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:15, ред.
Я всё в толк не могу взять -о какой безопасности они всё время твердят ? И кому угрожала опасность на стадионе ? На футболе сейчас безопаснее, чем в детском саду. Это получается ,что 4-е кордона милиции, росгвардия и Омон не справляются со своими обязанностями на стадионе ? Так может с них спросить ? Футбол - для болельщиков ! Или вы хотите из стадиона сделать ёперный театр ?
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:39, ред.
Они приходят туда спать. Заранее нажимают кнопку за одного и спят как мишки. а еще напоминает игру брейн ринг. только разница что быстро нажимают за одного
протон
протон ответ a3r3v3 (раскрыть)
вчера в 17:38
тоже не плохо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:38
У меня вопрос, зачем вообще нужны депутаты? Сегодня же показали результаты голосований, 450 за - 0 воздержались, 0 против, 415 за - 0 воздержались, 0 против, 420 за - 0 воздержались, 0 против.

Кстати, непонятно, почему они в рабочее время также кочуют, и их то 450, а то 415.

Роботов там поставьте, а Роман Терюшков пусть на завод идет работать.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 17:21, ред.
Сейчас актуальней собрать всех депутатов и отправить на Донбасс.Хватит им уже зады отращивать и на кнопочки нажимать.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 17:17
Вроде выбираем депутатов, чтобы интересы народа представлять, а они наоборот хотят максимально от него отстранится. Все законы на запрет куда то ходить, рот открывать, своё мнение оглашать. Когда я услышу, что разрешат наконец что нибудь... Даже на футбол не зайдёшь фан айди, фан айди. Надо карту вор айди, чернь айди, рот закрой айди и тд
протон
протон
вчера в 16:52
Отличный чемпионат будет: без легионеров, без болельщиков, без нормальной спортивной составляющей. Осталось только всем россиянам, которые могут хоть по мячу попадать, уехать.
Очевидно что футбол на дне, посещаемость будет малая, еще и фан-ид. а чем фан ид актуален?))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:49
Снова зарема суёт свой нос туду куда не следует.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:47
Ты лучше за Химками следи
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 16:43
Вот сами и ходите.Людям сейчас последни..й х..й доедать.а вы с id своим ,бестыдные 4мошники.я лучьше семью покормлю,чем на ваш руко631 футбол ходить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:42
Да сделайте уже что нибуть!
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