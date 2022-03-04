«Сейчас Fan ID будет максимально актуален». Терюшков — о словах Салиховой

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил спутнице владельца «Спартака» Зареме Салиховой, которая заявила: «Призываю приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны командам как никогда».

Закон вступает в силу с 1 июня. Но в сложившейся ситуации безопасность как никогда должна выходить на первые планы. Так что закон сейчас будет максимально актуален. Однако решение по списку мероприятий, на котором будет работать персонифицированная карта, правительство еще не вынесло.

У нас стадионы команд РПЛ максимально оборудованы технической частью, их надо только «докрутить». Но опять же – решение, на каких мероприятиях система будет использовать персонифицированную карту, принимает правительство – Минспорт. От них будет зависеть, с какой даты нужно будет наличие этой карты.

Может ли Минспорта отложить запуск системы Fan ID? Безусловно, это может произойти и позднее.