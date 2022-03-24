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Билялетдинов: «Уход Кварацхелии — серьёзнейшая потеря для „Рубина“»

24 марта 2022, 19:01

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мыслями по поводу ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».

Уход Кварацхелии — это, безусловно, потеря, но что поделать? Хвичу никто не гнал, никто не выгонял. Он сам решил уйти, сейчас пошла такая мода. Мне интересна формулировка «приостановил контракт». Он уже ушёл, а потом вдруг решит вернуться? Это его право. Как по мне, если решил, уходи.

В игровом плане это серьёзнейшая потеря для «Рубина». У них и так была однобокая атака, а теперь неизвестно, кем играть, кем забивать? Зимой расстались с Деспотовичем, Лисакович ещё не отсидел дисквалификацию. Надо думать, но для этого и есть глубина состава. Для РПЛ уход легионеров — это плохо, потому что они привносили в игру определённое качество. Будут играть теми, кто есть. Никто не закрывает дорогу другим легионерам.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
24 марта 2022 в 19:50
Жизнь на этом не заканчивается. Свято место пусто не бывает,на его место придут другие.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 марта 2022 в 19:07
Я думаю переживут
Гость
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