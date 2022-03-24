Билялетдинов: «Уход Кварацхелии — серьёзнейшая потеря для „Рубина“»

Бывший главный тренер «Рубина» поделился мыслями по поводу ухода полузащитника в батумское «Динамо».

Уход Кварацхелии — это, безусловно, потеря, но что поделать? Хвичу никто не гнал, никто не выгонял. Он сам решил уйти, сейчас пошла такая мода. Мне интересна формулировка «приостановил контракт». Он уже ушёл, а потом вдруг решит вернуться? Это его право. Как по мне, если решил, уходи.