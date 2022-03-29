Португалия в шестой раз подряд квалифицировалась на чемпионат мира

Португалия обыграла Северную Македония (2:0) и вышла на чемпионат мира 2022 года.
Таким образом, португальцы квалифицировались на ЧМ в шестой раз подряд. До этого они смогли выйти только на два чемпионата мира из шестнадцати предыдущих.
|Португалия2 : 0Северная Македония
|Матч завершен
Португалия обыграла Северную Македония (2:0) и вышла на чемпионат мира 2022 года.
Таким образом, португальцы квалифицировались на ЧМ в шестой раз подряд. До этого они смогли выйти только на два чемпионата мира из шестнадцати предыдущих.