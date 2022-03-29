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Португалия в шестой раз подряд квалифицировалась на чемпионат мира

29 марта 2022, 23:59
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Португалия обыграла Северную Македония (2:0) и вышла на чемпионат мира 2022 года.

Таким образом, португальцы квалифицировались на ЧМ в шестой раз подряд. До этого они смогли выйти только на два чемпионата мира из шестнадцати предыдущих.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта 2022 в 06:32
Они сейчас в хорошей форме
Gahi
Gahi
30 марта 2022 в 04:27
У Роналду со сборной хороший шанс, проявить себя и показать лучший результат сборной на чемпионатах мира. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта 2022 в 00:03
Чуда не произошло,Македонцы мимо кассы!
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