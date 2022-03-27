Забили тридцать три мяча и выиграли все матчи. Флик идеально стартовал в сборной Германии

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вчера, 12:52

Но это вряд ли главный фаворит ЧМ -2022.

Забивают по четыре мяча за игру в среднем

Для опытных немецких футболистов различные отборы давно стали скучной рутиной. Германия в последний раз пропускала крупный турнир для сборных в 1968 году, когда не прошли квалификацию в финальную часть Евро. А через четыре года стали чемпионами. Еще через четыре вышли в финал, где уступили Паненке в серии пенальти. А в 1980-м году тоже финишировали первыми на континентальном первенстве, но уже с другим поколением футболистов.

На Евро в новые времена максимумом стало второе место, когда уступили Испании в финале в 2008-м. Но вот на ЧМ оказались первыми в Бразилии восемь лет назад, хотя с той поры многие ветераны ушли из команды. Зато немцы по-прежнему умеют побеждать, пусть на прошлом турнире впервые за много десятилетий не вышли из группы. Добавьте выступление на Евро-2020 – вылет от Англии в первом же раунде плей-офф, и получите причину, почему Флик заменил своего бывшего начальника Йоахима Лева на посту главного тренера.

Ханси стартовал с победы над Лихтенштейном в отборе, а затем собрал еще шесть успешных результатов осенью прошлого года. Пропускали только от Румынии и Армении, но в победных поединках. Забивали по 4 и 6 мячей, соперников не замечали. Вчера обыграли Израиль в спарринге, причем могли заполучить разгром, ведь Трапп взял пенальти в конце матча, а Мюллер до этого предвосхитил любезность соперника тем же методом – не забил с «точки», попал в штангу.

Моментов создали много, просто вратарь сборной Израиля решил не сдаваться немцам, 32-летний резервист «Фейеноорда» отразил семь выстрелов на любой вкус, однажды даже сложный удар с отскоком. Сборная Германии старалась забить больше, но 33 мяча в 8 матчах при двух пропущенных – феноменальный результат. Немцы могут владеть мячом больше 70% времени, а по схеме получается в фазе атаки нечто в стиле «2-4-4», ведь в чужой штрафной сразу квартет футболистов.

Флик продолжает кадровые эксперименты

Немцы понимают, что Нойер, Мюллер, Хуммельс и Ройс не вечные. Тот же Тони Кроос принял решение завершить карьеру в сборной Германии. Поэтому в центре поля рядом с Киммихом будут другие футболисты. Благо на молодежь Флик жаловаться не может. Новое поколение вряд ли такое мощное, как одногодки Озила и Мюллера, но там тоже есть интересные ребята, способные через лет пять играть намного ярче.

Конечно, 22-летний защитник Шлоттербек может замешкаться в штрафной площади и подарить сопернику пенальти. Но в оптимальной основе будет Рюдигер – самый быстрый игрок сезона в АПЛ , а рядом могут использовать Та, Зюле, Гинтера или Керера. У немцев тот же подход, что у англичан или французов. Поскольку система футбольных школ развитая, а страны богатые, то приезжают со всего мира в поисках лучшей жизни.

Рождаются и растут дети, которые идут в спортивные секции. Так Сане, Керер, Мусиала, Адейеми или Та попадают в обойму сборной Германии. Молодых талантов много, хотя даже проверенный не раз Хаверц из их числа. В «Байере» его заменил Вирц, и этот юный атакующий хавбек тоже будет вызываться в сборную. Параллельно ветераны – Мюллер и Нойер, помогут Флику за полем. Есть три состава, из них нужно в кратчайшие сроки слепить оптимальную основу.

Можно опереться на пасы Гюндогана. А когда Дракслер и Вернер не получают удовлетворение от игры за ПСЖ и «Челси», то даже в товарищеских матчах действуют с предельной концентрацией и мотивацией. Тимо вчера забил гол и высказался по поводу зависимости его игры от стиля. В отборе к ЧМ -2022 у него 5 голов и 1 ассист в 8 матчах. В «Челси» в АПЛ забил 1 раз после четырнадцати неполных матчей. Флик умеет зажечь искру в глазах самых разных футболистов.

У немцев хватает игровых и тактических проблем

Странно писать такое, когда речь о команде, которая давно не знает поражений, но Германия не смогла обрести четкий почерк. Нойер и тер Штеген соревновались за пост номер один. Конфликт, ведь Мануэль — ревнивый парень, а Марк-Андре не самый послушный второй голкипер в мире. Флику удобнее играть «4-2-3-1», а не с тройкой центральных. Есть логичное объяснение, ни один из защитников не уровня Боатенга на вершине формы.

Даже Рюдигер вырос лишь с приходом Тухеля в «Челси». И еще посмотрим, в каком состоянии Антонио, который активно ищет себе новый клуб, где предложат невероятные деньги, окажется в конце года в Катаре. Конечно, если Горецка, Гюндоган и Киммих в порядке, то за центр поля немцам можно не переживать. Одновременно возникает та же проблема, что у «Баварии». Только если Йозуа в идеальной физической форме и успевает разрушать и созидать, схема с Ройсом или Мюллером в роли «десятки» работает исправно.

Гнабри, Сане и Вернер – крутое трио в атаке, но им всем нужны передачи Марко или Томаса. Следовательно, против сильных соперников схема, которая фактически является классическими «4-2-4» из далекого прошлого, становится уязвимой. Например, на флангах защиты у немцев нет футболистов запредельного уровня. Помним, как Госенс проявил себя на Евро-2020, но яркий латераль потерял место в основе «Аталанты» после травмы, а за сборную не играл с сентября прошлого года.

В отборе обкатали справа троих человек, слева сразу пятерых с Джаном включительно. В итоге не получили того эффекта, что был при Ламе или Киммихе на фланге защиты. И вряд ли Йозуа стоит возвращать в оборону, будет полезнее в роли диспетчера, ведь Кроос больше недоступен. Надежда на рост таких ребят, как Вирц – подобно Мюллеру, может выстрелить на чемпионате мира. Также верят в Флика. Умнейший и тонкий тренер покинул «Баварию» и пошел спасать футбольное отечество.

Ханс-Дитер – опора и надежда сборной Германии. Но невнимательность, безалаберность и склонность к разделению на кланы внутри команды заставляет сомневаться в том, что именно немцы выиграют кубок мира. Они, несомненно, в числе фаворитов. Но отборочная группа была для них удобной. Только Северная Македония, которая прошла чемпионскую Италию, разок оказала сопротивление. Посмотрим, в какой группе немцы окажутся на ЧМ .