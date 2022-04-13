Полузащитник ЦСКА Багринцев будет играть за сборную Армении

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13 апреля 2022, 00:01

Полузащитник ЦСКА будет выступать за основную команду сборной Армении, утверждает источник.

В данный момент 19-летний футболист занят оформлением армянского гражданства, которое планирует получить этим летом.

В текущем сезоне на счету Багринцева 1 матч за основную команду ЦСКА в Кубке России.

Ранее футболист выступал за юношеские сборные России различных возрастов — от U15 до U19.