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Полузащитник ЦСКА Багринцев будет играть за сборную Армении

13 апреля 2022, 00:01

Полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев будет выступать за основную команду сборной Армении, утверждает источник.

В данный момент 19-летний футболист занят оформлением армянского гражданства, которое планирует получить этим летом.

В текущем сезоне на счету Багринцева 1 матч за основную команду ЦСКА в Кубке России.

Ранее футболист выступал за юношеские сборные России различных возрастов — от U15 до U19.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
13 апреля в 09:28
Хороший атакующий ПЗ. Молодёжке Локо забил гол,
Сам сделал выбор, удачных игр ему.
альсато
альсато
13 апреля в 08:01
это ВСЕ к тому-уедут легинеры и у нас играть некому будет))))..для тех, кто дуб-дубом в истории-НЕЗАМЕНИМЫХ НЕ БЫВАЕТ!
ermak6848
ermak6848
13 апреля в 08:01
Это и хорошо.
Опыт игры есть фк ЦСКА, осталось сборной Армении выиигрывать матчи. Желаю Успехов и Побед!!!
SHMEL
SHMEL
13 апреля в 07:54
Каким боком он относится к Армении? Чудеса...
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 07:51
В нашу сборную ему было точно не пробиться.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 07:09
В одночасье стал армяном
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 06:33
Видно предложили а парень решил согласиться, удачи!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
13 апреля в 06:19
Эдуард Багринцемян.
России не нужны такие "герои".
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
13 апреля в 02:50
Лишь бы потом не пожалел.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 01:38
Армении нужны хорошие игроки!
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 00:17
Посмотрим что из этого получится. Рановато делать какие-то выводы.
ARMENIAN
ARMENIAN
13 апреля в 00:09
Пока он нам конечно не усиление, но на перспективу норм. Тот же Артур Галоян которого мы взяли хоть и старше, но уже может принести пользу нашим!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 00:06
Страхуется, хочет в не только в РПЛ играть. Хозяин - барин.
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