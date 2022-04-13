Полузащитник ЦСКА Багринцев будет играть за сборную Армении

Полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев будет выступать за основную команду сборной Армении, утверждает источник.
В данный момент 19-летний футболист занят оформлением армянского гражданства, которое планирует получить этим летом.
В текущем сезоне на счету Багринцева 1 матч за основную команду ЦСКА в Кубке России.
Ранее футболист выступал за юношеские сборные России различных возрастов — от U15 до U19.
Сам сделал выбор, удачных игр ему.
Сам сделал выбор, удачных игр ему.
Опыт игры есть фк ЦСКА, осталось сборной Армении выиигрывать матчи. Желаю Успехов и Побед!!!
Опыт игры есть фк ЦСКА, осталось сборной Армении выиигрывать матчи. Желаю Успехов и Побед!!!
России не нужны такие "герои".
России не нужны такие "герои".