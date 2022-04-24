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Изидор: «Готов остаться в „Локомотиве“ на все 4 года контракта»

24 апреля 2022, 12:04

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор не собирается уходить из клуба.

Я думаю только о «Локомотиве». Готов остаться в клубе на все 4 года контракта.

Контракт француза с москвичами действует до лета 2026 года.

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протон
протон
24 апреля в 17:19
От Изидора по юниорке ждали звездной карьеры. И когда он из Ренна переходил в Монако, говорили чуть ли о новом Мбаппе.
Но Вильсон забуксовал, надеюсь, время в Локо вернёт уверенность, возраст позволяет перезапустить старт во взрослом футболе.
Во вчерашнем матче в концовке, когда убежали в контратаку, пожадничал и не отдал пас Петрову.Счёт мог стать 3:1. Похвально, что он хочет забивать в каждом матче но его позиция была не оптимальной для нанесения удара, что в итоге и произошло, он пробил рядом со штангой. А сели бы еще и НН сравнял, тогда эту атаку долго вспоминали бы. Интересы команды должны превыше всего, Вильсон.
ДАША Д
ДАША Д
24 апреля в 14:29
Рубль растет, зарплата в рублях привлекает.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 13:02
Для Локо было бы неплохо.
Bensurr
Bensurr
24 апреля в 12:42
А как же санкции
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 12:36
Негры остаются потому что расизм только там.
Байкал-38.
Байкал-38.
24 апреля в 12:22
Изи добротный легионер, вот лучше пусть такие остаются, а тот извините шлак, что есть в командах пусть лучше уезжает.
РПЛ нужны сильные легионеры, на которых будут равняться наши молодые игроки, а не те кто просто занимает места в команде и не даёт той же молодёжи расти.
Наверное вообще надо ужесточить лимит до пяти легионеров в команде.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 12:09
Зарплату чтоль получил...
И умножил на 4...))
lotsman
lotsman
24 апреля в 12:07
Где ещё он найдёт такую зарплату.))
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