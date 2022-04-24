Изидор: «Готов остаться в „Локомотиве“ на все 4 года контракта»

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор не собирается уходить из клуба.
Я думаю только о «Локомотиве». Готов остаться в клубе на все 4 года контракта.
Контракт француза с москвичами действует до лета 2026 года.
Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор не собирается уходить из клуба.
Я думаю только о «Локомотиве». Готов остаться в клубе на все 4 года контракта.
Контракт француза с москвичами действует до лета 2026 года.
Но Вильсон забуксовал, надеюсь, время в Локо вернёт уверенность, возраст позволяет перезапустить старт во взрослом футболе.
Во вчерашнем матче в концовке, когда убежали в контратаку, пожадничал и не отдал пас Петрову.Счёт мог стать 3:1. Похвально, что он хочет забивать в каждом матче но его позиция была не оптимальной для нанесения удара, что в итоге и произошло, он пробил рядом со штангой. А сели бы еще и НН сравнял, тогда эту атаку долго вспоминали бы. Интересы команды должны превыше всего, Вильсон.
Но Вильсон забуксовал, надеюсь, время в Локо вернёт уверенность, возраст позволяет перезапустить старт во взрослом футболе.
Во вчерашнем матче в концовке, когда убежали в контратаку, пожадничал и не отдал пас Петрову.Счёт мог стать 3:1. Похвально, что он хочет забивать в каждом матче но его позиция была не оптимальной для нанесения удара, что в итоге и произошло, он пробил рядом со штангой. А сели бы еще и НН сравнял, тогда эту атаку долго вспоминали бы. Интересы команды должны превыше всего, Вильсон.
РПЛ нужны сильные легионеры, на которых будут равняться наши молодые игроки, а не те кто просто занимает места в команде и не даёт той же молодёжи расти.
Наверное вообще надо ужесточить лимит до пяти легионеров в команде.
РПЛ нужны сильные легионеры, на которых будут равняться наши молодые игроки, а не те кто просто занимает места в команде и не даёт той же молодёжи расти.
Наверное вообще надо ужесточить лимит до пяти легионеров в команде.
И умножил на 4...))
И умножил на 4...))