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Агент: «Глебов в списках всех топ-команд РПЛ»

24 апреля 2022, 08:47

Павел Банатин, агент хавбека «Ростова» Данила Глебова, высказался о возможном уходе своего клиента из клуба.

Глебов в списках всех топ-команд РПЛ.

Сумма выкупа? Нет, такого в его контракте нет.

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Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 17:13
Глебов очень важен для Ростова, очень хочется, чтобы ещё сезон поиграл за нас.
Василий 50
Василий 50
24 апреля в 15:52
Это еще кто?
A.S.A
A.S.A
24 апреля в 14:50
Даня хорошо играет в Ростове и вполне заслуживает в будущем играть в более статусном клубе....хотя....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 11:48, ред.
На сегодня Ростов - топ....
3 игры - 3 победы....
Благодаря в том числе и Глебову...
Смысл прыгать из клуба в клуб коль нет еврокубков...а в нынешнем клубе ты пользуешься доверием тренера и явно прогрессируешь......
Можно конечно слегка обогатиться...и присесть на лавку в условном конкурентном топе...но для чего...??
lotsman
lotsman ответ ABir (раскрыть)
24 апреля в 10:13
Да ничего конкретного он не знает. Во всех командах есть большие списки игроков, которые более или менее хорошо играют. О любом засветившемся игроке можно смело сказать, что он находится в списке всех топовых команд РПЛ и не ошибёшься.
Брулин
Брулин
24 апреля в 10:10
«Топ клубы РПЛ». Звучит то как…
beefs
beefs
24 апреля в 09:57
появилась очередная жертва...
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 09:50
Уже начал компанию по продаже, рекламирует.
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 09:33
Глебов давно в списках всех стран Океании.
stanichnik
stanichnik
24 апреля в 09:03
На следующий сезон в столицах может оказаться.
ABir
ABir
24 апреля в 09:02
Все-то эти прохиндеи-агенты знают. Они и воду в основном мутят с этим переходами. Давно пора упразднить этот чуждый России институт агентов-дармоедов
sv_1969
sv_1969
24 апреля в 08:48
Все может быть
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