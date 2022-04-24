Агент: «Глебов в списках всех топ-команд РПЛ»

Павел Банатин, агент хавбека «Ростова» Данила Глебова, высказался о возможном уходе своего клиента из клуба.
Глебов в списках всех топ-команд РПЛ.
Сумма выкупа? Нет, такого в его контракте нет.
Павел Банатин, агент хавбека «Ростова» Данила Глебова, высказался о возможном уходе своего клиента из клуба.
Глебов в списках всех топ-команд РПЛ.
Сумма выкупа? Нет, такого в его контракте нет.
3 игры - 3 победы....
Благодаря в том числе и Глебову...
Смысл прыгать из клуба в клуб коль нет еврокубков...а в нынешнем клубе ты пользуешься доверием тренера и явно прогрессируешь......
Можно конечно слегка обогатиться...и присесть на лавку в условном конкурентном топе...но для чего...??
3 игры - 3 победы....
Благодаря в том числе и Глебову...
Смысл прыгать из клуба в клуб коль нет еврокубков...а в нынешнем клубе ты пользуешься доверием тренера и явно прогрессируешь......
Можно конечно слегка обогатиться...и присесть на лавку в условном конкурентном топе...но для чего...??