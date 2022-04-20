«Зенит» может подписать Осипенко из «Ростова» в случае ухода Ловрена

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20 апреля 2022, 14:34

«Зениту» интересен защитник «Ростова».

По информации источника, петербургский клуб рассматривает возможность подписания .

Утверждается, что игрок давно нравится главному тренера «Зенита» Сергею Семаку. Переход возможен в случае ухода хорватского защитника .

Также ранее появлялась информация, согласно которой «Зенит» не планирует продлевать соглашение с одним из вратарей команды.