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«Зенит» может подписать Осипенко из «Ростова» в случае ухода Ловрена

20 апреля 2022, 14:34

«Зениту» интересен защитник «Ростова».

По информации источника, петербургский клуб рассматривает возможность подписания Максима Осипенко.

Утверждается, что игрок давно нравится главному тренера «Зенита» Сергею Семаку. Переход возможен в случае ухода хорватского защитника Деяна Ловрена.

Также ранее появлялась информация, согласно которой «Зенит» не планирует продлевать соглашение с одним из вратарей команды.

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответ ZeroRiot (раскрыть)
23 апреля в 22:04
Пока да. Но ещё немного и нет.
Alexnvr
Alexnvr
20 апреля в 21:53
Да пусть хоть Роберто Карлоса подпишут, толку не будет. Про рыбу и гниёт говорить не буду. Сырожа - ты не тренер топ команды, уйди сам либо в подмастерья сходи к нормальному тренеру.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
20 апреля в 19:14
Хотят растащить конкурента на стадии становления,кого то мне политика Зенита напоминает
протон
протон
20 апреля в 16:46
Зачем брать Осипенко,когда есть право обратного выкупа Прохина: более молодой,перспективный, знаком ТШ + свой воспитанник. Или у Богданыча аллергия на молодёжь?
Трезвый повар
Трезвый повар
20 апреля в 15:57
Осипенко и Чистяков хорошо играли в Ростове
Сначала Зенит купил Дмитрия Чистякова, теперь нацелился на Осипенко. Если купят то связка цз снова будут играть вместе, но уже в другом клубе
lotsman
lotsman
20 апреля в 15:53
Так Ловрен вроде бы никуда не собирался уходить.
zooveterinar
zooveterinar
20 апреля в 15:36
Хреново будет однако!!! Полоз как-то тоже уходил в Зенит!!!
sv_1969
sv_1969 ответ nikoladolgov (раскрыть)
20 апреля в 15:35
похоже их не спрашивают
ZeroRiot
ZeroRiot ответ Doping87 (раскрыть)
20 апреля в 15:14
Прохин игрок Ростова
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
20 апреля в 15:12
А сейчас желанием ослабить конкурентов и чтобы другим не достался. На лавке места много, денег много, вот и причины
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 15:08
А Осипенко и Рубин согласны ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 14:54, ред.
Щетинин↔Осипенко
Зенит↔Ростов

.....и все при своих...
beefs
beefs
20 апреля в 14:46
раньше грабеж оправдывался ЛЧ, а сейчас?
Doping87
Doping87
20 апреля в 14:45
Сомневаюсь, потому что Прохин уже возвращается из Сочи.
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 14:42
Семак женат и у него много детей, тем более он православный, соблюдает посты и даже несёт службу, ему не может нравится игрок мужского пола, он не по этой теме.
А вот игра может нравится. А то понимаешь его купят только за то, что он "нравится" главному тренеру...
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 14:35, ред.
Новости ни о чём.
Опять эти , может быть, а если ... .
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