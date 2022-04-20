«Зенит» может подписать Осипенко из «Ростова» в случае ухода Ловрена

«Зениту» интересен защитник «Ростова».
По информации источника, петербургский клуб рассматривает возможность подписания Максима Осипенко.
Утверждается, что игрок давно нравится главному тренера «Зенита» Сергею Семаку. Переход возможен в случае ухода хорватского защитника Деяна Ловрена.
Также ранее появлялась информация, согласно которой «Зенит» не планирует продлевать соглашение с одним из вратарей команды.
Сначала Зенит купил Дмитрия Чистякова, теперь нацелился на Осипенко. Если купят то связка цз снова будут играть вместе, но уже в другом клубе
Сначала Зенит купил Дмитрия Чистякова, теперь нацелился на Осипенко. Если купят то связка цз снова будут играть вместе, но уже в другом клубе
Зенит↔Ростов
.....и все при своих...
Зенит↔Ростов
.....и все при своих...
А вот игра может нравится. А то понимаешь его купят только за то, что он "нравится" главному тренеру...
А вот игра может нравится. А то понимаешь его купят только за то, что он "нравится" главному тренеру...
Опять эти , может быть, а если ... .
Опять эти , может быть, а если ... .