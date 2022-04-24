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Агент Новосельцева: «Без команды Иван точно не останется»

24 апреля 2022, 11:12

Александр Клюев, агент экс-защитника тульского «Арсенала» Ивана Новосельцева, рассказал о планах своего клиента.

Новосельцев, как уже говорилось ранее, разорвал контракт с «Арсеналом» и стал свободным агентом. Сейчас Иван занимается индивидуально. Он держит себя в форме, тренируется почти каждый день. Как нынешний сезон закончится — перейдет в новую команду. В какую конкретно? Пока точно не могу вам сказать. Решение будет принято к началу лета. Нужно будет качественно все обсудить. У нас уже есть пару предложений от российских и турецких клубов. К нему действительно проявляют интерес. Без команды Новосельцев точно не останется.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 апреля в 13:53
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1 984
1 984
24 апреля в 13:45
Посмотрим где окажется.
ДСА
ДСА
24 апреля в 13:25
В ФНЛ есть вакантные места.
Брулин
Брулин
24 апреля в 12:28
Видимо только Бердыев умел найти подход к Ивану.
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 12:26
Я думаю, что Новосельцев будет востребовать в ФНЛ, а в ФНЛ-2 так вообще в очередь за ним встанут.
А "Служебный роман" с РПЛ похоже закончился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 12:07
Выберут из спасшихся или вновь вошедших командю
В ФНЛ вряд ли пойдёт...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 12:04
Надежды не оправдались.
ОПС
ОПС
24 апреля в 12:03
Посмотрим, что будет дальше.
beefs
beefs
24 апреля в 12:02
удивительно что контракт разорвал, а уже мечтает о новом, подозрительно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 11:27
Какая познавательная ветка...
Оказывается Новосельцев ещё в футболе....
И...у него даже есть агент....
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 11:22
Хороший игрок, пользуется спросом
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