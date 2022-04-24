Агент Новосельцева: «Без команды Иван точно не останется»

Александр Клюев, агент экс-защитника тульского «Арсенала» , рассказал о планах своего клиента.

Новосельцев, как уже говорилось ранее, разорвал контракт с «Арсеналом» и стал свободным агентом. Сейчас Иван занимается индивидуально. Он держит себя в форме, тренируется почти каждый день. Как нынешний сезон закончится — перейдет в новую команду. В какую конкретно? Пока точно не могу вам сказать. Решение будет принято к началу лета. Нужно будет качественно все обсудить. У нас уже есть пару предложений от российских и турецких клубов. К нему действительно проявляют интерес. Без команды Новосельцев точно не останется.