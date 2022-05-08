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Жоаозиньо: «Я бы хотел остаться, но „Сочи“ пока не предлагал мне контракт»

сегодня, 13:05

Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопросы по поводу своего будущего.

Что с моим будущим? Я пока не знаю, что будет завтра, мой контракт заканчивается. Сейчас думаю о двух последних турах, а после этого уже будем обсуждать. Пока из «Сочи» никто не обращался. Конечно, я бы хотел остаться в России, но посмотрим, что будет после завершения чемпионата.

Были ли предложения от других клубов? Пока нет. У меня контракт с «Сочи», думаю только о своём нынешнем клубе. Сейчас я хочу закончить чемпионат, взять медали, а потом уже будем разговаривать с руководством. Сколько планирую продолжать карьеру? Не знаю, пока здоров и чувствую себя хорошо, буду играть!

Также недавно Жоаозиньо рассказал, как его изменила жизнь в России.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:23
Краснодарский край для него уже давно второй дом.
1 984
1 984
сегодня в 13:18
Посмотрим где окажется.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:17
Всё будет хорошо
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 13:07
Ну жди...
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