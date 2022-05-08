Жоаозиньо: «Я бы хотел остаться, но „Сочи“ пока не предлагал мне контракт»

Бразильский полузащитник «Сочи» ответил на вопросы по поводу своего будущего.

Что с моим будущим? Я пока не знаю, что будет завтра, мой контракт заканчивается. Сейчас думаю о двух последних турах, а после этого уже будем обсуждать. Пока из «Сочи» никто не обращался. Конечно, я бы хотел остаться в России, но посмотрим, что будет после завершения чемпионата.

Были ли предложения от других клубов? Пока нет. У меня контракт с «Сочи», думаю только о своём нынешнем клубе. Сейчас я хочу закончить чемпионат, взять медали, а потом уже будем разговаривать с руководством. Сколько планирую продолжать карьеру? Не знаю, пока здоров и чувствую себя хорошо, буду играть!