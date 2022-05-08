Ротенберг: «Федотов останется в „Сочи“ на следующий сезон»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о том, останется ли главный тренер в клубе. Ранее появлялась информация об интересе к специалисту со стороны «Спартака».

Что могу сказать насчет возможного назначения Федотова в «Спартак»? Это какой-то вброс. Сейчас много чего будут говорить, не обращайте ни на что внимания.

Останется ли Федотов в «Сочи» на следующий сезон? Да.