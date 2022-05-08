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Ротенберг: «Федотов останется в „Сочи“ на следующий сезон»

сегодня, 10:46

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о том, останется ли главный тренер Владимир Федотов в клубе. Ранее появлялась информация об интересе к специалисту со стороны «Спартака».

Что могу сказать насчет возможного назначения Федотова в «Спартак»? Это какой-то вброс. Сейчас много чего будут говорить, не обращайте ни на что внимания.

Останется ли Федотов в «Сочи» на следующий сезон? Да.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:42
Тогда не жмоться и купи лучшему российскому тренеру трех-четырех хороших игроков и он еще твой проект чемпионом сделает.

А то в Сочи лидер по времени на поле Цаллагов, а в топ 11 такие мастера уровня борьбы за стыки как Юрганов, Маргасов, Бурмистров и с лавки их подпирают совсем откровенные фнльщики вроде Макарчука, Барсова и Воробьева.

И с таким составом Федотов показывает самую содержательную игру в РПЛ и всерьез борется за второе место. Представляю, какую игру он поставил бы с игроками уровня Вендела и Клаудиньо.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:53
Теперь с Федотова переключатся на Осинькина
Capral
Capral
сегодня в 11:48
Тверь радует!!!
А что, сегодня, Спартака не будет? Чем же заняться...?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:27, ред.
Состав Сочи и по стоимости и по уровню, видимо где то 7-10й в РПЛ,, а по игре команда без вариантов в топ 3, наряду с КС. Федотову парочку сильных добавить в состав, например Агаларова, и будет вообще отличная команда при отличном тренере.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:17
Зачем ему уходить из Сочи?
zooveterinar
zooveterinar ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 11:15
И еще добавлю гадюшник ,который устроила Зарема. Тем более на берегу черного моря,возможно отожмут второе место. По деньгам ,недумаю ,что в Москве сильно выиграет!!!
Capral
Capral
сегодня в 10:59
Если Федотов останется в Сочи, то нужно усилить команду. Это неуважение к тренеру, играть с таким составом. Федотов давно доказал, что он незаурядный тренер, но, даже такому тренеру- нужны сильные игроки. В команде один классный игрок, да и тот пристарелый. Удачи Сочи и Федотову!!!!!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:49
Зачем ему эта астролого-психотропная, бессмысленная и беспощадная богадельня со дна таблицы, когда он может получить вторую путевку в ЛЧ (пусть ее пока и нет, но по факту) с ребятами с побережья черного моря?
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