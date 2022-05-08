Ротенберг: «Федотов останется в „Сочи“ на следующий сезон»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о том, останется ли главный тренер Владимир Федотов в клубе. Ранее появлялась информация об интересе к специалисту со стороны «Спартака».
Что могу сказать насчет возможного назначения Федотова в «Спартак»? Это какой-то вброс. Сейчас много чего будут говорить, не обращайте ни на что внимания.
Останется ли Федотов в «Сочи» на следующий сезон? Да.
А то в Сочи лидер по времени на поле Цаллагов, а в топ 11 такие мастера уровня борьбы за стыки как Юрганов, Маргасов, Бурмистров и с лавки их подпирают совсем откровенные фнльщики вроде Макарчука, Барсова и Воробьева.
И с таким составом Федотов показывает самую содержательную игру в РПЛ и всерьез борется за второе место. Представляю, какую игру он поставил бы с игроками уровня Вендела и Клаудиньо.
А то в Сочи лидер по времени на поле Цаллагов, а в топ 11 такие мастера уровня борьбы за стыки как Юрганов, Маргасов, Бурмистров и с лавки их подпирают совсем откровенные фнльщики вроде Макарчука, Барсова и Воробьева.
И с таким составом Федотов показывает самую содержательную игру в РПЛ и всерьез борется за второе место. Представляю, какую игру он поставил бы с игроками уровня Вендела и Клаудиньо.
А что, сегодня, Спартака не будет? Чем же заняться...?
А что, сегодня, Спартака не будет? Чем же заняться...?