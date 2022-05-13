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АПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока сезона 2021/22

сегодня, 13:15

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста по итогам сезона 2021/22.

На приз номинированы:

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)

Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Букайо Сака («Арсенал»)

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»)

Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»)

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:06
Благодарю, но не знаю зачем сия функция
Шуnя771
Шуnя771 ответ vinyardrip (раскрыть)
сегодня в 15:05
Это очень весомое основание чтобы подписаться на Вас, что и делаю)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:01
Де Брюйне лучший.
vinyardrip
vinyardrip ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:58
чуть позже. с 12 вроде. но не уверен
Шуnя771
Шуnя771 ответ vinyardrip (раскрыть)
сегодня в 14:57
Примерно с 2010 - 2011 гг.
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:55
Да я только этим и занимаюсь) Во всяком случае здесь вижу только позитив, а если "глаз замыливается" смотрю в сотый раз нетленный, любимый шедевр советской кинематографии "Поручик Киже!"... Методическое руководство к позитиву...)
vinyardrip
vinyardrip ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:54
Сколько лет здесь, если не секрект?
Шуnя771
Шуnя771 ответ vinyardrip (раскрыть)
сегодня в 14:44
Ни в коем случае, абсолютно не вижу повода для обид. Согласен, что иногда "стебанёшься" и может "пойти боком". Но это всегда было и будет, просто планка культуры общения здесь поднимается и всеми пользователями рассматривается в сравнении... Те кто сидит здесь по 7-10 лет с улыбкой воспримут слова, которые для других, как правило новичков", могут стать чуть ли не поводом чтобы сделать предложение оппоненту обзавестись секундантом)
Всё нормально.
vinyardrip
vinyardrip ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:34
Сорки если обидел. Я тоже не знаю кому, по тем же принципам
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:23
Кевин лучший !
Шуnя771
Шуnя771 ответ vinyardrip (раскрыть)
сегодня в 14:17
Мой ответ такого формата последовал от незнания в действительности кто лучший? Какие критерии выбора? Сколько голов забил? Или самый высокий процент паса? Бубнов как то вводил свои показатели, их уйма и зачастую без "науки" среди равных (а может и нет) определить лучшего невозможно...
Поэтому решил дать ответ попыткой вызвать улыбку у пользователей сего ресурса.
К неграм абсолютно нет никаких вопросов.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:12
У меня нет мнения. Чтобы выбирать, надо матчи смотреть. С февраля месяца Окко больше не показывает матчи АПЛ.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:11
ищите во ВСЕМ-позитив!
vinyardrip
vinyardrip ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:11
Я уже и боюсь пруссить. Многие не понимают, кого-то задевает, а это просто стёб. Игра слов.
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:10
Есть к чему стремится !)
Шуnя771
Шуnя771 ответ vinyardrip (раскрыть)
сегодня в 14:08
Легкая ирония, даже не сатира, я в лучшие времена не надсмехался, а сейчас и подавно, хотя грань так тонка...)
vinyardrip
vinyardrip ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:08
Дело не в этом. Это уже начинает превращаться в болезнь негров. Они обычные. Пообщайся с таджиками, узбеками или еще с кем. Они обычные, но тоже хотят жить. Это просто люди и не факт что тупые. Бывают необразованные, но блин. Вас образовали, причем не спрашивали зачем. Гонять балду по детству было однозначно веселее
ВLACK WOLF
ВLACK WOLF
сегодня в 14:07
Салах!
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:05
ГЛАВНОЕ-имидж!)))))
vinyardrip
vinyardrip ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:04
Это был сарказм))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:04
Уважуха за то, что неуклонно следуете девизу на аватарке...!))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:04, ред.
Салах лучший голеодор ! А КДБ бесспорно мотор всего МС ! Два игрока !
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:02
вот веришь,нет..даже не понимаю о чем ты))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ vinyardrip (раскрыть)
сегодня в 14:01
Понять Вас можно - в тени орлов РПЛ лучшие сыны туманного Альбиона теряются... Мну тоже такого мнения)
альсато
альсато ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 14:00
для меня все кто на левом берегу Рейна-все саксоны))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:59
Наслышаны... В playstation Вам равных не было!))) Зачет!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:56
Лучший среди лучших это Букайо Сака, ему и гербовую бумагу подтверждающие сие...!
Вы спросите объяснить выбор? Всё очень просто - он негр!
Не выберете, поднимутся соплеменники и опять проверка нервов Сергея Карасева - все будут стоять на колене (а может и на двух), а метру российской судейской свирели переживай... И нам оно надо наблюдать все эти коленопреклонения...
Пущай выбирают сына теплого континента!
aNOOBis
aNOOBis ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:52
Пыонер, ты глянь где Саксония...саксонцы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:48
Салах в этом сезоне порвал всю статистику, поэтому, думаю, вопросов тут нет.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:48
Без сомнения КДБ лучше в этом сезоне.
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