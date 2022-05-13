АПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока сезона 2021/22

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста по итогам сезона 2021/22.
На приз номинированы:
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
Джаррод Боуэн («Вест Хэм»)
Жоау Канселу («Манчестер Сити»)
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
Букайо Сака («Арсенал»)
Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»)
Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»)
Вы спросите объяснить выбор? Всё очень просто - он негр!
Не выберете, поднимутся соплеменники и опять проверка нервов Сергея Карасева - все будут стоять на колене (а может и на двух), а метру российской судейской свирели переживай... И нам оно надо наблюдать все эти коленопреклонения...
Пущай выбирают сына теплого континента!
Вы спросите объяснить выбор? Всё очень просто - он негр!
Не выберете, поднимутся соплеменники и опять проверка нервов Сергея Карасева - все будут стоять на колене (а может и на двух), а метру российской судейской свирели переживай... И нам оно надо наблюдать все эти коленопреклонения...
Пущай выбирают сына теплого континента!
Поэтому решил дать ответ попыткой вызвать улыбку у пользователей сего ресурса.
К неграм абсолютно нет никаких вопросов.
Поэтому решил дать ответ попыткой вызвать улыбку у пользователей сего ресурса.
К неграм абсолютно нет никаких вопросов.