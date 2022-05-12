«Селтик» и «Аякс» вошли в чат. Свежеиспечённые европейские чемпионы и их достижения

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вчера, 15:31

Лучшие из лучших.

Англия — «Манчестер Сити» или «Ливерпуль»

Одна из главных интриг концовки европейского сезона живет в Англии. Победитель Премьер-Лиги до сих пор не определен, за два тура до финиша «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на расстояние одной победы или трех очков. У фанатов «красных» была надежда, что «Сити» допустит ошибку после шокирующего вылета из Лиги чемпионов, но команда Гвардиолы одержала победы над «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном» в общим счетом 10:1, в то время как «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Тоттенхэмом».

Ситуация для команды Клоппа почти безнадежная, ведь теперь даже одного поражения «горожан» может не хватить, ведь при равенстве очков будут смотреть на разницу забитых и пропущенных мячей, а там «+72» против «+65» в пользу «Сити». «Ливерпулю» нужны желательно крупные победы над «Саутгемптоном» и «Вулверхэмптоном», а попутно нужно надеяться, что «Вест Хэм» и «Астон Вилла» вставят палки в колеса конкурентам. Но шансов на титул у «Ливерпуля» остается все меньше. Не больше 10%, что смогут обойти «Ман Сити» в таблице по итогам заключительных двух туров.

Испания — «Реал»

- «Реал» оформил чемпионский титул за четыре тура до окончания сезона. Конкурентов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги у «сливочных» не было, победа получилась сверхуверенной.

- «Королевский клуб» стал чемпионом Испании в 35-й раз, что является национальным рекордом. В тройку самых титулованных клубов страны входят также «Барселона» (26) и «Атлетико» (11).

- Выиграв Примеру с «Реалом», Карло Анчелотти стал обладателем уникального достижения. Итальянский тренер выиграл каждый из «Большой пятерки» европейских чемпионатов: Италию покорил с «Миланом», Англию — с «Челси», Францию — с ПСЖ , Германию — с «Баварией», и наконец, Испанию — с «Реалом».

Италия — «Милан» или «Интер»

В еще одном топ-чемпионате наравне с АПЛ не завершена чемпионская гонка. На Скудетто претендуют два миланских клуба, причем «Милан» за два тура до финиша опережает «Интер» на 2 очка, в случае равенства очков первую строчку займет «Милан», на чьей стороне преимущество по личным встречам. Таким образом, свежеиспеченный обладатель Кубка Италии должен разбираться с «Кальяри» и «Сампдорией» и надеяться, что «Аталанта» и «Сассуоло» отберут у «Милана» минимум 3 очка. Только в этом случае «Интер» сможет защитить чемпионский титул в Серии A.

Германия — «Бавария»

- «Бавария» выиграла Бундеслигу в десятый раз подряд. И нет никаких предпосылок, что в обозримом будущем чемпионская серия мюнхенцев прервется. Разве что случайно.

- Всего у «Баварии» 32 чемпионских титула, а с момента основания Бундеслиги в сезоне 1963/64 мюнхенцы выиграли 31 из 59 розыгрышей — больше 50%.

Франция — «Пари Сен-Жермен»

- ПСЖ вернул себе чемпионский титул после того, как в прошлом сезоне сильнейшей командой Франции неожиданно стал «Лилль». К слову, прошлогодние чемпионы скатились в середину таблицы (занимают 10-ю строчку за два тура до финиша Лиги 1).

- «Пари Сен-Жермен» выиграл 8 из 10 последних розыгрышей чемпионата Франции, а в общей сложности на счету парижан стало 10 побед в Лиге 1. Теперь ПСЖ — самая титулованная команда Франции наравне с «Сент-Этьеном». Пока наравне.

- Килиан Мбаппе в 23 года является уже пятикратным чемпионом Франции: первый свой титул он выиграл с «Монако», после чего четыре раза покорял Лигу 1 с ПСЖ .

Португалия — «Порту»

- «Порту» в последнее время становится чемпионом Португалии строго по четным годам — 2018-й, 2020-й и теперь 2022-й. В нечетные побеждали «Бенфика» и «Спортинг».

- Это 30-я победа «драконов» в чемпионате Португалии, что, впрочем, не является национальным рекордом — у «Бенфики» 37 титулов.

- «Порту» не смог пройти сезон без поражений, хотя избегал неудач до 25 апреля. Первое и единственное за тур до окончания чемпионата поражение команде Сержиу Консейсау нанесла «Брага» (0:1).

Нидерланды — «Аякс»

- «Аякс» стал сильнейшим клубом Нидерландов в третий раз подряд в 36-й в истории (национальный рекорд).

- Эрик тен Хаг покидает «Аякс» на мажорной ноте. Со следующего сезона голландский тренер будет работать в «Манчестер Юнайтед».

Австрия — «Зальцбург»

- «Зальцбург» выиграл чемпионат Австрии в девятый раз подряд.

- Лучший игрок и лучший бомбардир «Зальцбурга» Карим Адейеми продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», которая подписала 20-летнего форварда на замену уходящему в «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Шотландия — «Селтик»

- «Селтик» вернул себе чемпионский титул после того, как восставший из пепла «Рейнджерс» стал сильнейшей командой Шотландии в прошлом сезоне. «Селтик» выиграл 10 из 11 последних чемпионатов.

- В общей сложности у «Селтика» теперь 52 титула. Однако «Рейнджерс» все еще впереди, общий счет — 55:52.

- В связи с решением УЕФА отстранить клубы РПЛ от участия в еврокубках в сезоне 2022/23 прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов получит чемпион Шотландии.

Турция — «Трабзонспор»

- Обычно в чемпионате Турции побеждает кто-то из местной «Большой троицы» — «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ», однако в этом сезоне первым стал «Трабзонспор».

- Для «Трабзона» этот титул стал седьмым в истории и первым за 38 лет. Славные времена этого клуба пришлись на вторую половину 70-х и первую половину 80-х, когда «Трабзонспор» выиграл шесть титулов в течение девяти сезонов.

Венгрия — «Ференцварош»

- «Ференцварош» в 33-й раз стал чемпионом Венгрии (национальный рекорд), это четвертый подряд титул для «Фради».

- К чемпионству «Ференцварош» привел бывший тренер «Спартака», «Динамо» и сборной России Станислав Черчесов. Более того, он оформил в Венгрии «Золотой дубль», выиграв еще и кубок. Для Черчесова это второй «Золотой дубль» в тренерской карьере, первый он оформил в Польше с «Легией» (сезон 2015/16).