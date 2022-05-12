Роналду — лучший игрок АПЛ в апреле. Криштиану близок к повторению рекорда

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сегодня, 13:31

Нападающий «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам апреля.

Португалец получил эту награду во второй раз в нынешнем сезоне. Всего Роналду завоевал шесть призов лучшему игроку месяца в АПЛ в своей карьере, что приблизило его к рекорду чемпионата. Семь наград лучшему игроку месяца в чемпионате Англии имеют и .