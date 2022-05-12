Роналду — лучший игрок АПЛ в апреле. Криштиану близок к повторению рекорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам апреля.
Португалец получил эту награду во второй раз в нынешнем сезоне. Всего Роналду завоевал шесть призов лучшему игроку месяца в АПЛ в своей карьере, что приблизило его к рекорду чемпионата. Семь наград лучшему игроку месяца в чемпионате Англии имеют Серхио Агуэро и Харри Кейн.
В прошлом месяце Роналду провёл 4 матча в рамках АПЛ, записав на свой счёт 5 голов.
Итак, уйдя из уничтоженного им "Ювентуса", он выбрал новую жертву, и им оказались бедные дьяволы, мало им было норвежского рыбака и Рангника.
Сразу же стало очевидно, что он преуспеет в уничтожении МЮ, когда он забил 6 мячей в 6ти матчах в ЛЧ, деморализованные Рэшфорд и особенно легендарный Лингардиньо после такого перформанса просто пропали на сезон, ведь этим мячи должны были бы забивать они, если бы Рон не был эгоистом.
Потом громом прокатилась новость, что Роналду не считает Магвайера, настоящего символа клуба, тру капитаном. За этого выдающегося бомбардира и человека, создающего куда больше голевых моментов в матчах МЮ, чем Роналду (пусть и у противоположных ворот), вступился весь коллектив.
Погба первый заявил - "я не буду играть, пока Роналду не извинится перед Магвайром и не признает его легендой клуба. Буду просто ходить по полю." Аналогично сделал Санчо, причем этот прозорливый юноша изначально понимал, что Роналду уничтожит МЮ, поэтому бастует с начала сезона и до упора.
К флешмобу присоединились и остальные, видя, как Роналду продолжает день за днем уничтожать МЮ.
Можно резюмировать, что МЮ практически уничтожен. К сожалению, как мы видим на примере "Ювентуса", Роналду оставляет после себя выжженное поле. Уверен, что он так и продолжит забивать гол за голом, дальше закапывая команду, увы.
Итак, уйдя из уничтоженного им "Ювентуса", он выбрал новую жертву, и им оказались бедные дьяволы, мало им было норвежского рыбака и Рангника.
Сразу же стало очевидно, что он преуспеет в уничтожении МЮ, когда он забил 6 мячей в 6ти матчах в ЛЧ, деморализованные Рэшфорд и особенно легендарный Лингардиньо после такого перформанса просто пропали на сезон, ведь этим мячи должны были бы забивать они, если бы Рон не был эгоистом.
Потом громом прокатилась новость, что Роналду не считает Магвайера, настоящего символа клуба, тру капитаном. За этого выдающегося бомбардира и человека, создающего куда больше голевых моментов в матчах МЮ, чем Роналду (пусть и у противоположных ворот), вступился весь коллектив.
Погба первый заявил - "я не буду играть, пока Роналду не извинится перед Магвайром и не признает его легендой клуба. Буду просто ходить по полю." Аналогично сделал Санчо, причем этот прозорливый юноша изначально понимал, что Роналду уничтожит МЮ, поэтому бастует с начала сезона и до упора.
К флешмобу присоединились и остальные, видя, как Роналду продолжает день за днем уничтожать МЮ.
Можно резюмировать, что МЮ практически уничтожен. К сожалению, как мы видим на примере "Ювентуса", Роналду оставляет после себя выжженное поле. Уверен, что он так и продолжит забивать гол за голом, дальше закапывая команду, увы.