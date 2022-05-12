Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Роналду — лучший игрок АПЛ в апреле. Криштиану близок к повторению рекорда

сегодня, 13:31

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком Английской Премьер-Лиги по итогам апреля.

Португалец получил эту награду во второй раз в нынешнем сезоне. Всего Роналду завоевал шесть призов лучшему игроку месяца в АПЛ в своей карьере, что приблизило его к рекорду чемпионата. Семь наград лучшему игроку месяца в чемпионате Англии имеют Серхио Агуэро и Харри Кейн.

В прошлом месяце Роналду провёл 4 матча в рамках АПЛ, записав на свой счёт 5 голов.

Все новости
«Селтик» и «Аякс» вошли в чат. Свежеиспечённые европейские чемпионы и их достижения
Сегодня, 15:31Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии4
ОфициальноМайкл Джексон — лучший тренер АПЛ по итогам апреля
Сегодня, 15:28
«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 52-й раз
Вчера, 23:46
«Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов в 3-й раз подряд
Вчера, 23:18
Черчесов выиграл Кубок Венгрии с «Ференцварошем»
Вчера, 22:38
ОфициальноСмолов — лучший игрок матча «Динамо» — «Алания»
10 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
ТASKMASTER
ТASKMASTER
сегодня в 17:58
Роналду 18 голов, моська 4))))
Jake Fallop
Jake Fallop ответ Viduka (раскрыть)
сегодня в 17:50
Команде это КАК ПОМОГАЕТ???.... Кругом АНТИРЕКОРДЫ... За победы и поражения в НОРМАЛЬНОЙ команде ответственны все....Хе...
Viduka
Viduka ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 17:36
Де Хеа - второе место в лиге по количеству спасений, так что тащит.
Роналду - третье место по количеству забитых голов, кои составляют треть всех голов команды, так что забивает.
Как видишь, факты говорят сами за себя:)
ТASKMASTER
ТASKMASTER
сегодня в 17:35
Реал -мс 3-1😂😂😂
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:29
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 17:11
    В апреле МЮ выиграл одну игру. Всего лишь. За что балласту дали награду? За 5 замыканий? За 5 подставлений ноги?

    МЮ показывает худший результат за много лет. Хотя в прошлом году заняли 2-ое место, в позапрошлом - 3-е место. Пришел балласт и всё разрушил
    ТASKMASTER
    ТASKMASTER
    сегодня в 16:31
    Роналду 5 лч, пешеход и мс с псж 4😂😂😂😂😂😂😂
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 16:21
    Де Хеа тащит?.. Посмотри сколько МЮ пропустили... Роналду забивает?.. Для кого?.. Посмотри сколько команда забила... Посмотри сколько очков набрали к последнему туру... Везде одни антирекорды... Или виноваты пришедшие Варан и Санчо?... Не смеши меня.. Виноват тот, кто после замены демонстративно бросает куртки и самое главное кричит : Почему заменили меня, а не молодого?... Какая после этого будет обстановка в команде?... Правильно - НИКАКАЯ!... Ни игры, ни команды, ни настроя, ни трофеев, ни результатов... Но, главное, конечно месячные грамоты у гелевого... Эгоист за этим и приходил... Правда, думал, что трофеи и ЛЧ ему подарят... Подарить теперь ему могут только пинка под зад... И побежит он вместе со своими грамотами другой клуб разваливать.... Вперёд, гелевый!!!... А-ха-ха-ха....
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Per4ick (раскрыть)
    сегодня в 16:06
    Для этого не надо быть телепатом. Итак очевидно, что он эгоист и думает только о себе.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 16:00
    Удачи тебе Рон !
    Viduka
    Viduka ответ Jake Fallop (раскрыть)
    сегодня в 15:55, ред.
    С того, что Де Хеа тащит, а Роналду забивает:) А если сравнивать с прошлыми сезонами, то так можно дойти и до Фергюсона, бравшего АПЛ с Джонсом, Смоллингом, Клеверли и Валенсией:) Речь о нынешнем сезоне и только.
    ТASKMASTER
    ТASKMASTER
    сегодня в 15:47
    Добро пожаловать фанат мс))))))) Поздравляю с вылетом от Реала.Очухался)))))))))
    ТASKMASTER
    ТASKMASTER
    сегодня в 15:46
    Роналду 18 голов,пешеход 4! Еще?! Роналду 3 гола за два матча Арсеналу, 1 Челси, 3 Тоттенхему. Итого 7 голов сильным командам АПЛ. Сколько там у полурослика топам??? Ах да,4 за весь сезон.Гроза Осасуна стал владыкой Клермона.
    Без Роналду МЮ второй и финал ЛЕ? Хотя и там без трофеев.
    Так вот, без месси ПСЖ финал и полуфинал ЛЧ, а с ним 1/8 и пуууууууп.
    Дальше???
    ПСЖ после прихода месси впервые с 2014 года не сыграет в финале кубка!
    Только факты для секты)))
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 15:40
    Гадать бессмысленно... Думаю, что уйдет... Если нет - для гелевого закроется последняя лавочка... Больше идти некуда...
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 15:38
    Тен Хагу нужно сплавить балласт.
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    сегодня в 15:37
    Место встречи изменить нельзя... Москва.. МУР.... Гелевый : Месюня, ты понял сколько у меня месячных наград?... Месси : Хе.. Гелюша, так один мой ЗМ перевесит сто тысяч твоих грамот и ныряний... Гелевый : Вот!!.. Я и понял, что мне надо бросать водное поло и попробовать себя в футболе... Месси : А я про что.... А-ха-ха-ха...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Jake Fallop (раскрыть)
    сегодня в 15:36
    Я уверен, Лёва не свалит. Контракт он выбивает пожирнее, но уходить из налаженной машины...
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 15:33
    Не продолжит... Я уверен, он сбежит... Мендеш уже явно загружен работой... Первый кандидат на разрушение - Бавария, если свалит Лева...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
    сегодня в 15:29
    Согласен, забивает хэт-трики только аутсайдерам, таким, как "Норвич" и твой любимый ТТХ))
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 15:28
    А с чего ты взял, что МЮ без него плелса бы внизу?.. В прошлом и позапрошлом сезоне он с тем же составом, но без гелевого был вторым и третьим...
    И играл в финале ЛЕ... На равных играл с Ливером, МС, Челси, обыгрывал их... Посмотри игры и счета... У команды был свой стиль и его уважали.... Пусть даже не было трофеев, но была игра уровня АПЛ, а не Чемпионшипа.... Не выдавай желаемое за действительное.. Хе...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 15:27, ред.
    Очередное доказательство бесполезности и вредительства Роналду налицо!

    Итак, уйдя из уничтоженного им "Ювентуса", он выбрал новую жертву, и им оказались бедные дьяволы, мало им было норвежского рыбака и Рангника.

    Сразу же стало очевидно, что он преуспеет в уничтожении МЮ, когда он забил 6 мячей в 6ти матчах в ЛЧ, деморализованные Рэшфорд и особенно легендарный Лингардиньо после такого перформанса просто пропали на сезон, ведь этим мячи должны были бы забивать они, если бы Рон не был эгоистом.

    Потом громом прокатилась новость, что Роналду не считает Магвайера, настоящего символа клуба, тру капитаном. За этого выдающегося бомбардира и человека, создающего куда больше голевых моментов в матчах МЮ, чем Роналду (пусть и у противоположных ворот), вступился весь коллектив.

    Погба первый заявил - "я не буду играть, пока Роналду не извинится перед Магвайром и не признает его легендой клуба. Буду просто ходить по полю." Аналогично сделал Санчо, причем этот прозорливый юноша изначально понимал, что Роналду уничтожит МЮ, поэтому бастует с начала сезона и до упора.

    К флешмобу присоединились и остальные, видя, как Роналду продолжает день за днем уничтожать МЮ.

    Можно резюмировать, что МЮ практически уничтожен. К сожалению, как мы видим на примере "Ювентуса", Роналду оставляет после себя выжженное поле. Уверен, что он так и продолжит забивать гол за голом, дальше закапывая команду, увы.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 15:23
    Немного осталось.
    Viduka
    Viduka ответ Jake Fallop (раскрыть)
    сегодня в 15:21, ред.
    В команде как бы 11 человек и у каждого свои обязанности:) Не вина Роналду, что в обороне и опорной зоне у МЮ проходной двор. Он и Де Хеа, по сути, единственные, кто хоть как-то тащит команду. Кабы не они, то МЮ плёлся бы где-нибудь во второй половине таблицы:)
    Per4ick
    Per4ick ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 15:20
    вы телепат и знаете на что плевать Роналду а на что нет? бьюсь об заклад если он останется то его будут стебать весь сезон за ЛЕ, хотя как показала практика этот трофей еще надо уметь выиграть, Барселона не даст соврать
    амурец
    амурец
    сегодня в 15:13
    Ну вот и новый виток в противостоянии Роналлу лучший игрок месяца в самой интенсивной и жёсткой лиге мира, а Месси худший в очень плавной и спокойной лиге
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 15:13, ред.
    3 из этих гола пришлись в ворота Великого Норвича...........дальше все понятно без комментариев. ..... ценность этой награды понятна........



    PS Роналду тащер однозначно)))))))................
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:04
    Пока он лучший!!!
    Bensurr
    Bensurr
    сегодня в 14:56
    А гном где
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 14:45
    Возможно он и есть.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 14:42
    Этому только индивидуальные награды интересны, а то что команда пролетела мимо ЛЧ ему наплевать. Он уже ищет себе новый клуб.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     