Роналду прокомментировал получение награды лучшему игроку месяца в АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями после того, как был удостоен награды лучшему игроку месяца в АПЛ.
Моя вторая награда лучшему игрока месяца в Премьер-лиге, шестая в моей карьере. Испытываю такую же радость от трофея, как и в ранние дни карьеры.
Голод до побед и достижений у меня не угасает. Спасибо всем, кто сделал это возможным.
В апреле Роналду сыграл в лиге в четырех матчах и забил пять голов, в том числе сделал хет-трик в игре с «Норвичем» (3:2).
Последняя ЛЧ МЮ при Роналду-2008.Последняя победа в АПЛ в 2013.
Роналду как игрок намного круче идола секты месси.18 голов Роналду и 4 пешехода.
Роналду 3 гола Арсеналу,1 гол Челси и 3 Тоттенхему.А сколько забил месси? 4 гола и ни один топ команде.Трофеи? Так месси тоже все проиграл.
После его перехода ПСЖ впервые с 2014 года не играет в финале кубка.
До него финал и полуфинал ЛЧ,с ним 1/8.
Окажись ПСЖ в АПЛ то 1 место им бы только снилось. Проблема МЮ в обороне,или Роналду должен стоять в защите? Опорник нужен хороший,и всю линию оборону настроить.
Последняя ЛЧ МЮ при Роналду-2008.Последняя победа в АПЛ в 2013.
Роналду как игрок намного круче идола секты месси.18 голов Роналду и 4 пешехода.
Роналду 3 гола Арсеналу,1 гол Челси и 3 Тоттенхему.А сколько забил месси? 4 гола и ни один топ команде.Трофеи? Так месси тоже все проиграл.
После его перехода ПСЖ впервые с 2014 года не играет в финале кубка.
До него финал и полуфинал ЛЧ,с ним 1/8.
Окажись ПСЖ в АПЛ то 1 место им бы только снилось. Проблема МЮ в обороне,или Роналду должен стоять в защите? Опорник нужен хороший,и всю линию оборону настроить.