Роналду прокомментировал получение награды лучшему игроку месяца в АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» поделился эмоциями после того, как был удостоен награды лучшему игроку месяца в АПЛ .

Моя вторая награда лучшему игрока месяца в Премьер-лиге, шестая в моей карьере. Испытываю такую же радость от трофея, как и в ранние дни карьеры.

Голод до побед и достижений у меня не угасает. Спасибо всем, кто сделал это возможным.