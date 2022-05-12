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Роналду прокомментировал получение награды лучшему игроку месяца в АПЛ

сегодня, 21:50

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями после того, как был удостоен награды лучшему игроку месяца в АПЛ.

Моя вторая награда лучшему игрока месяца в Премьер-лиге, шестая в моей карьере. Испытываю такую же радость от трофея, как и в ранние дни карьеры.

Голод до побед и достижений у меня не угасает. Спасибо всем, кто сделал это возможным.

В апреле Роналду сыграл в лиге в четырех матчах и забил пять голов, в том числе сделал хет-трик в игре с «Норвичем» (3:2).

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Все комментарии
SNAKE EYЕS
SNAKE EYЕS
сегодня в 22:43, ред.
Роналду лучший.Он в 37 лет творит то,что не могут и молодые.МЮ давно никакой,и хейтеры Роналду треплются про второе место и финал ЛЕ.Так финал ЛЕ все равно проиграли,а 2 место ничего не дал.

Последняя ЛЧ МЮ при Роналду-2008.Последняя победа в АПЛ в 2013.

Роналду как игрок намного круче идола секты месси.18 голов Роналду и 4 пешехода.
Роналду 3 гола Арсеналу,1 гол Челси и 3 Тоттенхему.А сколько забил месси? 4 гола и ни один топ команде.Трофеи? Так месси тоже все проиграл.

После его перехода ПСЖ впервые с 2014 года не играет в финале кубка.
До него финал и полуфинал ЛЧ,с ним 1/8.

Окажись ПСЖ в АПЛ то 1 место им бы только снилось. Проблема МЮ в обороне,или Роналду должен стоять в защите? Опорник нужен хороший,и всю линию оборону настроить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Баобаб (раскрыть)
сегодня в 22:29
Это хейтеры Рона устают писать оскорбительные комментарии, а он не устает забивать)
Баобаб
Баобаб
сегодня в 22:21
Он ваще когда нибудь устаёт?
FERIS
FERIS
сегодня в 22:03
Красава! Продолжает радовать своих поклонников!
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