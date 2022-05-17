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Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о своей отставке

сегодня, 14:56

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о своем уходе из клуба.

Уход из клуба? Не читайте российские газеты.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:35
Придется выкорчевывать, глубоко березки корни пустили.
makkie
makkie
сегодня в 16:33, ред.
Это точно Алексей, а не его брат отреагировал? )))
Capral
Capral
сегодня в 16:30
Всё верно, если уж крушить, то до основания!!!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:28
Игорь, привет, Дружище!!!
Игорь, всё-таки правильно в народе говорят: "чем человек примитивнее, тем, он наглее". Больше, и не скажешь.
Cat01
Cat01
сегодня в 15:54
Кому верить
beefs
beefs
сегодня в 15:37
так это утка, ну надо же...
isamsn
isamsn
сегодня в 15:34
Лёша конечно как тренер ещё сырой и где то допускает тактические просчёты, но это не даёт право действующим игрокам получающим очень достойную оплату труда, 90 минут бездарно терять мячи на ровном месте, отдавать кривые передачи сопернику и не попадать в створ ворот.
112910415
112910415
сегодня в 15:26
опа ! да он родную прессу презирает !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:25
Он излишне оптимистичен, остался один тур до конца, где можно будет подвести только провальные итоги второй половины чемпионата.

И там и без газет руководство отставку оформит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:23
Неужели он всё ещё верит в свой тренерский гений ? М- дааа !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:20, ред.
Не гневи Бога, уходи!
До какой же степени надо быть деревянно-наглым, чтобы после всего того что случилось, имею ввиду игру и поражения команды под его же руководством, ещё так нагло себя вести и в этом, к тому же обвинять российские газеты. Никакой милости и сострадания нет к руководству клуба, к игрокам, к огромному количеству болельщиков армейского клуба и просто сочувствующим, тому, что "творит" с командой этот гений тренерской мысли. Люди добрые, вразумите руководство клуба, откройте им глаза 👀 на вакханалию которая творится с их клубом. Бог Вагха (Дионис) вселился в Васю и Алексея.
Взываю к Силам Добра, остановить это пиршество Вась и Алёш!))
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 15:18
Перефразируя классика косноязычных ляпов, "слухи о моем уходе сильно преувеличены"©
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:12
Глубоко пустила свои корни "береза", так просто не избавиться.)))
shlomo
shlomo
сегодня в 15:00
Ну блин...а я уже порадовался за коняшек
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:57
Уйдёт,заставят!
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