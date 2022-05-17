Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о своей отставке

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о своем уходе из клуба.
Уход из клуба? Не читайте российские газеты.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слухи о своем уходе из клуба.
Уход из клуба? Не читайте российские газеты.
До какой же степени надо быть деревянно-наглым, чтобы после всего того что случилось, имею ввиду игру и поражения команды под его же руководством, ещё так нагло себя вести и в этом, к тому же обвинять российские газеты. Никакой милости и сострадания нет к руководству клуба, к игрокам, к огромному количеству болельщиков армейского клуба и просто сочувствующим, тому, что "творит" с командой этот гений тренерской мысли. Люди добрые, вразумите руководство клуба, откройте им глаза 👀 на вакханалию которая творится с их клубом. Бог Вагха (Дионис) вселился в Васю и Алексея.
Взываю к Силам Добра, остановить это пиршество Вась и Алёш!))
До какой же степени надо быть деревянно-наглым, чтобы после всего того что случилось, имею ввиду игру и поражения команды под его же руководством, ещё так нагло себя вести и в этом, к тому же обвинять российские газеты. Никакой милости и сострадания нет к руководству клуба, к игрокам, к огромному количеству болельщиков армейского клуба и просто сочувствующим, тому, что "творит" с командой этот гений тренерской мысли. Люди добрые, вразумите руководство клуба, откройте им глаза 👀 на вакханалию которая творится с их клубом. Бог Вагха (Дионис) вселился в Васю и Алексея.
Взываю к Силам Добра, остановить это пиршество Вась и Алёш!))