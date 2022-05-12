Помощник Зидана может возглавить «Лилль»

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сегодня, 11:09

«Лилль» находится в поисках нового главного тренера на следующий сезон.

«Доги» планируют уволить . В качестве его замены французский клуб рассматривают Давида Беттони, который работает ассистентом экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Беттони уже несколько раз заявлял, что хочет начать карьеру в качестве главного тренера, а не ассистента. Между президентом «Лилля» Оливье Летангом и Беттони пока нет контактов, но помощник Зидана уже знает об интересе северян.

Стоит отметить, что в феврале этого года 50-летний специалист был близок к назначению в «Бордо».