Помощник Зидана может возглавить «Лилль»

«Лилль» находится в поисках нового главного тренера на следующий сезон.
«Доги» планируют уволить Жослена Гурвеннека. В качестве его замены французский клуб рассматривают Давида Беттони, который работает ассистентом экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана.
Беттони уже несколько раз заявлял, что хочет начать карьеру в качестве главного тренера, а не ассистента. Между президентом «Лилля» Оливье Летангом и Беттони пока нет контактов, но помощник Зидана уже знает об интересе северян.
Стоит отметить, что в феврале этого года 50-летний специалист был близок к назначению в «Бордо».